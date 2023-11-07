Malatya'da Beton Santralleri ve Asfalt Plentleri törenle hizmete girdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Beton Santralleri ile Asfalt Plentlerinin açılış töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zarar gören yapı stoku ve altyapının yeniden onarımı ve inşası için Malatya Büyükşehir Belediyesi 2 beton santrali 2 asfalt plenti kurarak hizmete açtı.

Beton Santralleri ve Asfalt Plentlerinin açılışı sırasında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asrın felaketine rağmen hiç durmadan yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade ederek, "Haksız kazanç şeklinde fırsatı ganimet bilmeye çalışanlar oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere bunlara hiçbir şekilde prim verilmeyeceğini, müsaade edilmeyeceğini ifade ettik. Bu doğrultuda Malatya'da arkadaşlarımıza beton santralleri kurulması talimatı verdik. An itibariyle iki beton santrali iki de asfalt plenti kurduk. Betonun metreküpünü 1500 TL'den veriyoruz. Beton santralinde yılda 1 milyon 200 bin metreküp beton üreteceğiz. İki asfalt plentinde de 2 milyon 200 bin ton asfalt üreteceğiz. Bunlar şehrimizin modernleşmesi anlamında yatırımlar olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise açılış programında yaptığı konuşmada Malatya'nın her zaman bir ve beraber olarak birlikten yana olduğunu ifade ederek, "Malatya'nın en takdir ettiğim yönlerinden biri girişimciliğinin yanı farklı kesimleri bir arada yaşatma, her kesimi kucaklama kültürüdür. Malatya'nın bu güzelliğini bozmaya çalıştılar geçmişte ama hiç kimse başarılı olamadı, bundan sonra da Allah'ın izniyle Malatya'nın birliğini beraberliğini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek" ifadelerine yer verdi.

Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Malatya'da devlet millet el ele şehri ayağa kaldırmak için tarihi bir çaba içinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bir yandan barınma ve şehrin dönüşümü için kolları sıvamış iken bir yandan da ticaretin yeniden canlanması, sosyal hayatın yeşermesi için gayret ediyoruz. Malatya'nın toplumun her kesimine bağrını açan, medeniyetlere beşiklik eden yapısı ile girişimci kültürüyle yeniden yükselişi için el birliği içinde çalışıyoruz. TOKİ konutları ve köy evleri hızlı şekilde yükselirken Malatya Çarşı Projesi Bakırcılar Çarşısı ve Yeni Sanayi Alanlarıyla ekonomide hayat buluyor. Şehir merkezinde 8 bini aşkın ticari yapıyı yine 3 bini aşkın konutu başlatacağız. Bir kısmı başladı gerisi de gelecek" şeklinde konuştu.

"Malatya'nın kalbi daha gür, daha sağlıklı atacak"

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini sergileyerek ihtiyaç dahilinde hizmet üretmeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, "Deprem süresince merkezi idare yerel yönetimler el ele gayret ettik, bugünlere geldik. İnşallah yaraları sarıp çok daha güçlü bir geleceği yine el birliği içinde inşa edeceğiz. İşte bugün özellikle depremden sonra Malatya'da hasıl olan beton ihtiyacını karşılamak üzere hızlı şekilde faaliyete geçirilen beton santrallerinin ve asfalt plentlerini hizmete açıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemizin yaptığı MESTON ve Esenlik şirketleri eliyle hayata geçirdiği, sadece Malatya için değil bütün bölge için çok anlamlı olan bir tesisin açılışında bulunuyoruz. Bu tesisler ihtiyacı karşılamanın yanı sıra fahiş fiyat oluşumlarını engelleme bakımından da çok önemli bir rol oynamaktadır. Az önce Başkanımız ifade etti oldukça önemli rakamlara ulaşmış fiyatlar bu tesislerin çalışmasıyla birlikte neredeyse yarı yarıya bir fiyat düşüşü yaşandı. Bu da bize şunu gösteriyor fahiş fiyata karşı en büyük panzehir daha çok üretim daha çok rekabet. Burada fırsatçılık yapmaya çalışanlara bütün bölgede de etkili bir denetimle yine cevap verdiğimizi, vermeye devam edeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Gerekirse ilave düzenlemeler de yaparız, gerekirse bu şartları kötüye kullanmaya çalışanlara farklı yaptırımlar da geliştiririz" şeklinde konuştu.

"Selahattin beye ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum"

Açılan tesislerin maliyetinin yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olduğunu da kaydeden Yılmaz, "Bu tesislerin 1 milyon metreküp üretim kapasitesi var, gerçekten önemli tesisler ve zamanında yapılmış ihtiyaç odaklı tesisler. Ben bu yaklaşımı için Büyükşehir Belediye başkanımız Selahattin Bey'e ve ekibine tüm emeği geçenlere, destek olan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" dedi.

11 ili doğrudan etkileyen asrın felaketinin tarımdan sanayiye birçok alanı olumsuz yönde etkilediğini de dile getiren Yılmaz, "Depremin konutlar üzerindeki maliyetinin yanı sıra altyapı maliyeti ve ekonomik sosyal hayat üzerindeki maliyetleri ihmal edilmemelidir. 3 boyutlu bir şekilde bu olaya yaklaşıyoruz, yaptığımız hesaplara göre 104 milyar lira bu depremin ülkemize maliyeti var. İlk anından itibaren kira ve nakdi yardımlarla vatandaşımızın yanında olduk, vatandaşımıza kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum geride kalanlara bir kez daha sabır diliyorum. Bu depremde fedakarca görev yapan birileri medyada sosyal medyada başka bir takım gündemler oluşturmaya çalışırken sahada fedakarca ter döken herkese de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun. Depremin yaralarını sararken yeni yer seçimine çok titiz bir şekilde yaklaşıyoruz, yıkılan ve ağır hasar gören mevcut yerleşim alanlarının arazi kullanımı ve afeti su durumunu belirlemiş durumdayız. Güvenli yerleşim alanları için dirençli şehirler yaklaşımımızla uygun şekilde planlama ve tasarım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Malatya başka belediyelere de örnek olsun"

Devlet olarak 6 Şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Malatya daha önce olduğu gibi yine girişimciliği ile tarihiyle kültürüyle, ihracatıyla, kayısısıyla, tarımıyla Türkiye yüzyılına yapacağı katkılarla gündemimize gelecek. Ben şuna yürekten inanıyorum. Malatya ve Malatyalılar birlik beraberlik içinde işlerini yaptıkları sürece hiçbir sorun bizim için büyük değildir. Kalkınma Bakanlığı yapmış biri olarak kaynaklarımızı verimli kullanırsanız Cenab-ı Allah bu kaynaklara bir bereket verir iyi niyetli ve verimli işler yaparsanız sonuçta güzel olur bereketli olur, hiç olmayacak dediğiniz işler gerçekleşir. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini ben yürekten kutluyorum. Bütün ilçe belediyeleriyle bir laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyduğu için, bu kadar hizmeti gerçekleştirdiği için Türkiye'nin bütçeye oranla yatırımı en yüksek belediyelerinden öncü belediyelerinden olduğu için yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah başka belediyelere de örnek olsun diyorum" diye konuştu.

Gerçekleştirilen açılış sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni de ziyaret etti. - MALATYA