Madende yıl sonu ihracat hedefi 7 milyar dolar

MADEN, ELAZIĞ (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, 2021'i 6,1 milyar dolar ihracatla kapatan maden sektörünün bu yıl sonu için 7 milyar dolar hedeflediğini bildirdi.

İMİB'den yapılan açıklamada, Birliğin geçen ay gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda başkan seçilen Rüstem Çetinkaya ve yönetim kadrosunun, yeni döneme ilişkin plan ve hedefleri paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya, madencilik sektörünün 2021'de 6,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, bu yılın ilk 4 ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Yıl sonu için maden ihracatını en az 7 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Çetinkaya, "Madenciliğin Türkiye ekonomisi için önemi, özellikle salgın döneminde aksayan tedarik süreçleriyle çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. Sektörün kronikleşen sorunlarına kısa vadede kalıcı çözümler getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, sektörün en önemli problemlerinden birinin ruhsat güvencesi ve uzayan izin süreçleri olduğunu vurgulayarak, izin süreçlerinin ve ruhsatların takibi, kamu ile ilişkilerin yürütülmesi ve sorunların daha hızlı çözülmesi adına Ankara ofisini hayata geçireceklerini kaydetti.

Göreve geldikten birkaç gün sonra Ukrayna'daki savaş nedeniyle oluşan kil arzı krizinin önlerine geldiğini aktaran Çetinkaya, Şile'deki ocaklardan çıkartılabilecek kil sayesinde hem ihracat yapılabileceğini hem de seramik üreticilerinin bu alandaki ham madde ihtiyacının giderilebileceğini ancak Tarım ve Orman Bakanlığının yeni alan izni için yapılan başvuruları reddettiğini belirtti.

Çetinkaya, sektör için önem arz eden konteyner hasarları problemini tamamlayıcı sigorta ile çözeceklerini bildirdi.

"Olumsuz algıyı gerçekler ışığında kıracağız"

Rüstem Çetinkaya, önemli hedeflerinden birisinin "maden sektörüne dair olumsuz algıyı gerçekler ışığında kırmak" olduğunu belirterek, "Gündelik hayatımızda kullandığımız ürünlerin ham maddeleri madenlerden çıkıyor. Madenler olmadan dünyada üretimden bahsedilemez. Sektörümüzde yatırım, üretim ve ihracat potansiyeli bize göre mevcut rakamların iki katı. Bu potansiyeli olumsuz algılarla sekteye uğratmak yerine ülkemize fayda sağlayacak bir enstrüman haline getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İhracatta ocak-nisan döneminde yüzde 26'lık artış

Ocak-nisan dönemine ilişkin ihracat verilerini paylaşan Çetinkaya, geçen ay 705,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, ilk 4 ayda ise yüzde 26 artışla 2,2 milyar dolara ulaştıklarını bildirdi.

Bu dönemde başı, 849,4 milyon dolarla metalik cevherlerin çektiğini kaydeden Çetinkaya, onu 471,7 milyon dolarla işlenmiş doğal taşların, 434,4 milyon dolarla endüstriyel minerallerin, 200 milyon dolarla blok doğal taşların izlediğini belirtti.

Çetinkaya, toplam doğal taş ihracatının 672,5 milyon doları bulduğunu, bu alandaki en yüksek ihracatın ABD, Çin ve Fransa'ya yapıldığını aktardı.

"Yetişmiş insan kaynağımız ve teknolojimiz dünya standartlarının üzerinde"

İMİB Başkan Yardımcısı Eyüp Batal da madencilik sektörünün özveriyle çalışmasının ve sağladığı katma değerin halka doğru bir şekilde anlatılmasının önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de madencilik tamamen çevresel hassasiyetlerle yapılıyor ve biz bunu göstermek istiyoruz. Yetişmiş insan kaynağımız, kullandığımız ekipmanlar, denetim sistemleri ve teknolojinin tamamı dünya standartlarının üzerinde. Tarım ve madencilik diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de yan yana ve birlikte çok rahat bir şekilde yapılabilir ve bu anlamda sürdürülebilir madenciliğin çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyoruz."