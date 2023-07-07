Maaş artışından tatmin olmayan memurlar sokağa indi: Rakamlar yeniden hesaplansın

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Bilecik İl Temsilciliği tarafından, kamu görevlilerine 2023 yılının ikinci yarısı için açıklanan maaş zamları, beklentinin altında kaldığı gerekçesiyle protesto edildi. TBMM'ye sunulan torba yasadaki teklifin beklentilerini karşılamadığını belirten çok sayıda memur, rakamların talepleri üzerinden yeniden düzenlenmesini talep etti. Konfederasyona bağlı sendikalar memur zammı teklifine ilişkin tüm illerde ortak basın açıklaması yaparken, Bilecik'te de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Kamu Sen'e bağlı sendika üyeleri, yapılan zamlara karşı tepkilerini dile getirdi.

"ERDOĞAN'IN SÖZÜ TAM OLARAK KARŞILIĞINI BULMADI"

Kamu görevlilerine 2023 yılının ikinci yarısı için yapılacak artış rakamlarına ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirten Kamu Sen Bilecik İl Temsilcisi Veli Şahan şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşından aşağıda olmayacağı sözü tam olarak karşılık bulmamıştır. Bu nedenle memur maaş artışlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir. 2023'ün ilk 6 ayında ortaya çıkan yüzde 11.77 oranındaki enflasyon farkı ve 2021 yılı toplu sözleşmesinde yer alan yüzde 6'lık artışın üzerine 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam yapılmasını içeren bir kanun teklifi hazırlanmıştır.

"RAKAM İFADE EDİLENDEN 1700 TL DAHA DÜŞÜK"

Bu teklifle en düşük dereceli memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltildiği ifade edilmektedir. Halbuki gerçek açıklanandan farklıdır. En düşük dereceli memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltmek için belirlenen kriter en düşük işçi maaşına mayıs ayında yapılan artışlar olmuştur. Mayıs ayında imzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibarı ile çıplak olarak 22 bin TL olmuştur. Bu rakam üzerine temmuz ayında yüzde 15 daha artış yapılacaktır. Ama en düşük dereceli memur maaşı hesaplanırken aile yardımı ve çocuk parası da dahil edilmiş; çıplak ücret yerine giydirilmiş ücret dikkate alınmıştır. Yani en düşük işçi maaşı çıplak olarak ocak ayında 22 bin TL olmuşken, en düşük memur maaşı sosyal yardımlarla birlikte ancak temmuz ayında 22 bin TL seviyesine gelebilmiştir. Gerçekte 15'inci derecenin 1'inci kademesindeki bekar bir memurun maaşı 10 bin 400 TL dolayındadır. Buna göre en düşük dereceli bekar bir memurun maaşı, yapılacak artışlarla temmuz ayında 22 bin TL değil 20 bin 300 TL olacaktır. Bu rakam ifade edilenden 1.700 TL daha düşüktür."

"ADALETSİZLİK DEVAM ETTİRİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanının en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşından aşağıda olmayacağı sözünün tam olarak karşılık bulmadığını vurgulayan Kamu Sen İl Temsilcisi Şahan, şu ifadeleri kullandı; "Ocak ayında 22 bin TL olan en düşük işçi maaşına ise temmuz ayında yüzde 15 oranında bir zam daha yapılacak ve 25 bin 300 TL'ye yükselecektir. Böylece en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı arasında 5 bin TL fark olacaktır. Buradan anlaşılacağı üzere en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı eşitlenmemiş, var olan adaletsizlik devam ettirilmiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşından aşağıda olmayacağı sözü tam olarak karşılık bulmamıştır. Bu nedenle memur maaş artışlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca bu artışın sağlanması için memurlara 8 bin 77 TL ilave ek ödeme verilmesi öngörülmektedir. Bu ek ödemenin taban aylığa yapılması ve emekliliğe de sayılması gerekmekteydi. Ancak getirilen düzenleme ile 8 bin 77 TL'lik ödemenin emekliliğe sayılmayacağı öngörülmüştür."

"BU ARTIŞI OLUMLU BULMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yıllardır, memur maaşı içinde olup da emekliliğe sayılmayan unsurların fazlalığı nedeniyle memur emeklilerinin büyük bir haksızlığa maruz kaldığını ifade eden Kamu Sen Temsilcisi Veli Şahan, "İlave ek ödeme uygulamasıyla bu adaletsizlik bir kat daha artacaktır. Bu nedenle yapılan bu yanlıştan derhal dönülmeli, ilave ek ödemenin de emekliliğe sayılması için kanun teklifinde gerekli değişiklik yapılmalıdır. Bununla birlikte yaşanan ekonomik gelişmeler ve memurların alım gücündeki erime dikkate alındığında; ilave ek ödemenin emekliliğe yansımayacağı hesaba katıldığında, yapılan bu artışı olumlu bulmamız mümkün değildir" dedi.

ESKİŞEHİR'DE DE EYLEM VARDI

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Kamu-Sen Eskişehir Şube Temsilcisi Alp Arslan, "Talebimiz, en düşük dereceli memurun çıplak maaşının 22 bin TL'ye yükseltildikten sonra, 2023 ikinci dönem zammı olan yüzde 6 artış yapılıp üzerine enflasyon farkının uygulanması, buna ek olarak da refah payı verilmesi ve bu artışların bütün memur ve emeklilere aynı şekilde yansıtılması yönündedir. Ayrıca, istisnasız bütün kamu çalışanlarının ilave ek ödemeden faydalanması için özen gösterilmeli, ilave ek ödemenin maaş unsuru olarak sayılması gerekmektedir" dedi.