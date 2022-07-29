Kuzey Makedonya'dan Ankara Ticaret Odası üyelerine yatırım daveti

Kuzey Makedonya Başbakanlık Organizasyon ve Kamu İşlerinden Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Muhittin Kahveci, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek, ATO üyelerini yatırım yapmaya davet etti.

Kuzey Makedonya Başbakanlık Organizasyon ve Kamu İşlerinden Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Muhittin Kahveci, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Oktay ile ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş'un da yer aldığı ziyarette konuşan Müsteşar Kahveci, Kuzey Makedonya hakkında bilgi vererek ATO üyelerini yatırıma davet etti. Kahveci, "Ülkemizde Türk yatırımlar var, sayılarını artırmak istiyoruz. Türkiye'den gelen yatırımcılara pozitif ayrımcılık yaparız. NATO üyesi olan ve Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürüten Kuzey Makedonya, yatırımcılar açısından güvenli bir ülke" dedi.

Kuzey Makedonya'da yedisi faal, sekizincisinin de hazırlık çalışmaları devam eden serbest bölgelerin üreticiler için avantajlar sağladığını kaydeden Kahveci, ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlere vergi muafiyeti tanındığını ve istihdam destekleri verildiğini anlattı. Kahveci, "Ülkemize gelen bir yabancı yatırımcı, toplam yatırımının yüzde 50'sini 10 yıl içinde teşvik olarak geri alıyor. İadelerin bir kısmı nakit olarak diğer kısmı da muafiyetlerle gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın bulunduğu coğrafya itibarıyla Avrupa'ya köprü görevi gördüğünü kaydeden Müsteşar Kahveci, ülkelerine yatırım yapanların 600 milyon nüfuslu Avrupa Birliği'ne ulaşabildiğini söyledi. Kuzey Makedonya'nın Arnavutluk ve Sırbistan ile "Açık Balkan" adı altında ekonomik bölge oluşturduklarını da anlatan Kahveci, "Balkanların kalbi Kuzey Makedonya ile Avrupa'ya yol kısalıyor" diye konuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu kaydetti. Kuzey Makedonya'da Türk asıllı vatandaşların yaşadığını belirten Baran, son yıllarda Türk iş adamlarının da ülkede çeşitli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ekonomik kültürel ve sosyal bağlara rağmen iki ülke dış ticaret hacminin 772 milyon dolar düzeyinde olduğunu bildiren Baran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya ile ülkemizin ticaret hacmi için dile getirdiği 1 milyar dolar düzeyine çıkarmayı biz de hedefliyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak en kısa sürede bu hedefe ulaşmak için her türlü gayreti sarf ediyoruz" dedi. Baran, ATO üyelerinin Kuzey Makedonya iş dünyasıyla enerji başta olmak üzere tarım, tekstil, yazılım gibi sektörlerde iş birliği yapabileceklerini dile getirdi. Baran, konuşmasında Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi verdi. - ANKARA