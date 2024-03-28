Üye Girişi
Haberler

Kütahya İl Genel Meclisi'ne 8 kamyon hibe edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, bir enerji üretim şirketi tarafından Kütahya İl Özel İdaresi araç parkına hibe edilecek olan 8 kamyonun ilk partisini oluşturan 4 adedinin teslim alındığı belirtti.

4 kamyondan oluşan ikinci parti kamyonlarında Nisan ayı içerisinde araç parkına dahil olacağını açıklayan İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura," Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımız bir enerji üretim şirketi tarafından Kütahya İl Özel İdaresi araç parkına hibe edilecek olan 8 adet 2024 model 10 teker çift çeker kamyonların 4 adetini teslim aldık. Diğer 4 adet kamyonumuzun teslimi de Nisan ayı içerisinde yapılacak. Geçmiş yıllarda büyük çapta yenilediğimiz ve güçlendirdiğimiz filomuza her yıl yeni araç ve iş makineleri ilave ederek güçlü ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Bu kamyonlar ile Rabbim kazasız belasız hizmetler yapabilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Bu vesile ile her daim bizlerden desteklerini esirgemeyen Valimiz Musa Işın'a ve Milletvekillerimiz Adil Biçer'e, İsmail Çağlar Bayırcı'ya, Mehmet Demir'e, İl Genel Meclisi üyelerimize ve kamyonları hibe eden enerji üretim şirketine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kütahya Yerel Haberler Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Gecesi hani güne denk geliyor? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi ibadetler yapılır? Mesut Turan kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Çukurca Belediye Başkan adayı Mesut Turan kaç yaşında, nereli? Emekliye zam var mı? Emekliye zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi! ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title