Kuru Kayısının Fiyatları Uçtu: Kilosu 1000 Lirayı Aştı

Kuru Kayısının Fiyatları Uçtu: Kilosu 1000 Lirayı Aştı
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Taze kayısının bol olduğu dönemde, zirai don nedeniyle kuru kayısı fiyatları 1000 lirayı geçti. Malatya, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş'ta yaşanan kayıplar, fiyat artışına neden oldu.

Tazesinin kilosu pazar ve marketlerde 100 liradan satılan kayısının kurusu, şarküteri, kuruyemişçi, pazar, market ve internet alışveriş sitelerinde bin lirayı aştı.

TÜİK'in bu yıla ilişkin bitkisel üretim tahminine göre, kayısı üretiminin geçen yıla göre yüzde 65 azalması bekleniyor.

Bu azalışa yol açan zirai donun etkili olmadığı bölgelerde yetişen kayısılar bugünlerde pazar ve marketlerde kilosu ortalama 100 liradan satılıyor.

Taze tüketim ve reçellik için talep gören taze kayısının, özellikle ülke üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Malatya, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş'ta zirai don nedeniyle hiç olmaması ise kurusunun fiyatını nisan ayından bu yana sürekli artırdı.

Ucuza tazesi varken pahalıya kurusu ilgi çekmiyor

Türkiye'de kuru kayısının yüzde 90'ından fazlasının üretildiği Malatya'da bile kilosu 800 liradan başlarken, ülkenin çeşitli noktalarında ve internet alışveriş sitelerinde bin lirayı geçti.

Bursa'daki pazar, şarküteri ve marketlerde ise kilosu 800 ila bin lira arasında satılıyor. Adeta altınla yarışan kuru kayısının kilosu, çeyrek gram altına eşdeğer oldu. 4 kilosu ile bir gram altın alınabiliyor.

Nilüfer ilçesindeki bir şarküterinin sahibi Fatih Karagöz, zirai don nedeniyle kayısıda yaşanan kayıpların kurusunun fiyatlarını artırdığını belirterek, "Artık yeterli ürün de gelmiyor. Kilosunu 800 ila bin lira arasında değişen fiyatlardan satıyoruz. Bu fiyatlardan talep de çok görmüyor. Şu anda ucuza tazesi varken pahalıya kurusu ilgi çekmiyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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