Kürtün, süper meyve "Aronya" ile kalkınacak

Kızılderilililerin şifa niyetine tükettiği süper meyve Aronya Gümüşhane çiftçisine umut olacak

Kürtün'ün sarp coğrafyasında deneme dikimleri başarılı olan Aronya meyvesinden üreticilere 18 bin adet dağıtıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde üreticilere Kızılderililerin şifa niyetiyle tükettiği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle "süper meyve" olarak tanımlanan Aronya meyvesi fidesi dağıtıldı.

Ana vatanı Kuzey Amerika olan, içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde hücreleri yenileyip vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen Aronya meyvesi deneme üretimlerinin ardından başarılı olunca Kürtün'deki 20 köyde 71 dönüm arazide 60 üreticiye dağıtıldı.

Kürtün Ziraat Odasının talebi üzerine Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Orman Köyleri Aronya Yetiştiriyor" projesi kapsamında üreticilere fidan ve malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Dönümde 1-1,5 tona kadar verim sağlaması beklenen ve 2-3 yıl içerisinde bugünün fiyatlarıyla üreticisine dönümde 150-200 bin lira civarında gelir sağlayacağı değerlendirilen Aronya meyvesi katma değeri çok yüksek bir ürün olarak biliniyor.

Tarımsal üretim olarak fasulyeden sonra alternatif bir ürün olacak Aronya meyvesi küçük tarım arazileri bulunan ilçede vatandaşlara yüksek verim oranıyla ayrıca bir gelir kapısı aralayacak.

Özkürtün Orman Deposunda gerçekleştirilen dağıtım töreninde üreticilere su tankından damlama sulama sistemine, çitine varıncaya kadar kurum tarafından dağıtılırken fideler de Orman Bölge Müdürlüğü'nün Of ilçesindeki fidanlığından getirildi.

"El ele verirsek fasulyeden sonra bir tarımsal ürünü daha ilçemize kazandırmış olur"

Kızılderililer tarafından şifa niyetiyle tüketildiği bilinen, güçlü bir antioksidan içeriğe ve kansere karşı koruyucu özelliğe sahip Aronya meyvesini önceki görev yeri olan Ankara'da araştırdığını hatırlatan Vali Alper Tanrısever, "Kaymakam bey bu program için davet ettiğinde çok heyecanlandım. Hem coğrafya hem iklim Aronya yetiştiriciliğine çok uygun. Bunun için gerekli ekipmanlar da size bu proje kapsamında verildikten sonra size yetiştirmek kalıyor. Bir ürünü bu Gümüşhane coğrafyasına çok uygun olan bir ürünü burada canlandırmak sizlerin hane bütçenize katkıda bulunmak adına buradayız. Sizlere düşen sadece ve sadece tarımdaki arkadaşların tavsiyeleri ve telkinlerine uyarak bu ürünü burada canlandırmak. El ele verirsek fasulyeden sonra bir tarımsal ürünü daha ilçemize kazandırmış oluruz. Devleti yöneten biz arkadaşlar olarak ne yapıyoruz? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ediyoruz. Sizler için buradayız. Sizlerden tek istediğimiz bu ürüne sahip çıkmanız, bu ürünü Kürtün'ün bir marka değeri haline getirmeniz" dedi.

"Normalde 3-4 yılda üretim aşamasına gelecek fidanlar Kürtün'de daha kısa sürede bu aşamaya geldi"

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ise Kürtün ilçesinin ormancılık faaliyetleri açısından yoğun bir bölge olduğunu belirterek, "Bundan 2 yıl önce Ziraat Odası Başkanımız ve ekibi beraber bizi ziyaretleri sırasıyla da Aronya üzerine bir talepleri bize gelince biz de arkadaşımızla incelemiştik. Aronya yetişme açısından şartların uygun olduğunu görünce de böyle bir proje yapma fikrimiz oluştu. Geçen yıl burada fidan dağıtımı yaparak denemesini yaptık. Dağıttığımız fidanların çok iyi gelişim gösterdiğini belirledik. Normalde 3-4 yılda üretim aşamasına gelecek fidanların daha kısa sürede bu aşamaya geleceğini görünce proje bizi daha da umutlandırdı. Aronya fidanlarımızı Of'taki kendi fidanlığımızda sertifikalı fidanları kullanıyoruz. En kaliteli, en iyi fidanlarla projeyi yapacağız. Bu nedenle vatandaşlarımız projeye avantajlı bir şekilde başlayacaklar. Eğer takipleri de düzgün olursa inşallah başarılı sonuçları kısa sürede alacağız" ifadelerini kullandı.

"Bugün dağıtacağımız 18 bin fidan 2-3 yıla meyve verecek"

Kürtün'de bir kısmı vatandaş katkılı, büyük kısmı da DOKAP tarafından finans edilen projeyi 71 dönüm arazide 60 kişiyle ve 20 değişik köyde uygulayacaklarını ifade eden Yılmaz, "Biz bugün burada yaklaşık 18 bin fidan dağıtacağız. Bu fidanların 2-3 yıl içerisinde de meyveye dönecek. Gümüşhane'de zaten meyve suyu fabrikası var. Alım garantisi de veriyor. Bunun dışında piyasada talebi olan bir ürün. Trabzon'da Belediyeler yoğun bir şekilde çalışıyorlar, Aronya bahçeleri kuruyorlar. Bu çalışmanın Kürtün ilçesi için bir çığır açacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Gümüşhane'de bu ve buna benzer üzümsü meyvelerin yaygınlaştırılmasını destekleyeceğiz"

DOKAP Başkan Vekili Şeref Demir ise 11 yıldır faaliyeti devam eden DOKAP açısından bu projenin farklı bir önemi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bölgesel bir kuruluş olan Orman Bölge Müdürlüğüyle sorumlu olduğu illerden Gümüşhane'nin, Kürtün ilçesinde farklı bir lokasyonda proje uygulama geleneğini bu şekilde başlatmış olduk. Önümüzdeki dönemde de bu ve buna benzer faaliyetleri bütün bölge müdürlüklerimizden bekliyoruz. Önümüzdeki yıllardan itibaren Gümüşhane'de bu ve buna benzer üzümsü meyvelerin yaygınlaştırılarak tıpkı kuşburnu gibi Aronyanın ve diğer meyvelerinde yaygınlaştırılması, çeşitlendirilmesi bizim bölge kalkınma programımızda önemli bir hedeftir. Kürtün ilçemizdeki tarımsal faaliyette yenilikçi nitelikli olarak başlattığımız bu projemizin hayırlı olmasını diliyorum."

"Bir dönümde 1,5 ton ürün veriyor. Kürtün'de bundan daha iyi gelir elde edilebilecek başka bir ürün yok"

Projenin fikir babalarından Kürtün Ziraat Odası Başkanı Yunus Karakaş da 2 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğüyle çalışma yaptıklarını ve başarılı olduklarını belirterek, "5-6 kişiye örnek bahçeler oluşturduk ve gördük ki bir yıl içerisinde çok iyi bir gelişme gösterdi. Kürtün'de küçük ölçekli tarım arazileri mevcut. Küçük arazilerden daha yüksek verimi nasıl elde edebiliriz diye Aronyayı tercih ettik. Çünkü Aronya bir dönüm yerde 1-1,5 tona kadar verim sağlayan ve kilosu 150-200 lira civarında olan bir ürün. Dönümde 4-5 yıl sonra 150-200 bin lira gibi bir gelir sağlayacak. Kürtün'de bundan daha iyi gelir elde edilebilecek başka bir ürün yok. Sadece fasulye var. Şimdi alternatif ürün olsun diye Aronya'yı tercih ettik" diye konuştu.

"Kansere bile iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlamış bir bitki"

Projeye çok talep olduğunu ve artırarak devam etmeyi düşündüklerini dile getiren Karakaş, "Aronya bitkisi ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan ve katma değeri çok yüksek olan bir ürün. Meyve suyu, marmelat gibi ürünleri var. Hatta kansere bile iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlamış bir bitki. Bir de çok küçük alanlarda yüksek verim sağlaması bizim bölgemiz için öncelikle kıldı bize" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından üreticilere fidanlar ve malzemeleri dağıtılırken törene Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, Orman İşletme Müdürlüklerinin görevlileri ve üreticiler de katıldı.