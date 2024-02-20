ABD Şirket Bilançoları Öncesi Piyasalarda Negatif Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişeler sıcaklığını korurken, ABD'de açıklanması beklenen önemli şirketlerin bilançoları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de bugün işleme açılacak piyasalarda, hafta boyunca Nvidia, Wallmart, Home Depot ve Rio Tinto gibi önemli şirketlerin finansal sonuçları takip edilecek.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla fiyatlamaların zorlaştığını hatırlatarak, yapay zeka ile ilgili teknoloji hisselerinde yaşanan oynaklığa dikkati çekti.

Yarın yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda da, bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçları aranacağını belirten analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Para piyasalarında, tutanaklar öncesi Fed'in politika faizini martta sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yüzde 65 ihtimalle mayısta da politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor. Fed'in faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'li banka Capital One, finansal hizmetler şirketi Discover'ı 35,3 milyar dolar değerinde tamamı hisse senedi işlemine dayalı bir anlaşmayla satın alacağını duyururken, ABD hükümeti, ülkenin tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak amacıyla GlobalFoundries'e çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık finansman sağlayacağını bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3'te bulunurken, dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 104,4 seviyesinde seyrediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 19 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim yakından takip edilirken, Brent petrolün varil fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe çıkartarak şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 82,8 dolardan işlem görüyor.

Dün New York borsasında işlem gerçekleşmezken, endeks vadeli kontratlar, yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nin ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

Analistler, dün ABD pay piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve bu yüzden Avrupa borsalarında da işlem hacimlerinin düşük seyrettiğini belirtti.

Öte yandan dün, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dış talebin zayıfladığını, tüketicilerin harcamalarında temkinli olduğunu ve artan finansman maliyetlerinin yatırımları sınırlamaya devam edebileceğini belirterek, Almanya ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinin ardından bu yılın ilk çeyreğinde de daralma göstererek teknik resesyona girebileceğini bildirdi.

Rusya tarafında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HSBC bankasının Rusya'daki iştirakinin Expobank'a satışına onay verdiğini bildirirken, Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karının 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 artarak 1,3 trilyon rubleye (yaklaşık 14 milyar dolar) yükselmesi dikkati çekti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyir izledi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında negatif bir seyir öne çıkarken, Çin Merkez Bankası (BPoC) emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranını (LPR) düşürdü.

Ülkede emlak piyasasını canlandırmak adına BPoC, aylık sabitlemede konut kredileri için gösterge faiz oranı olan 5 yıllık kredi ana faiz oranını beklentilerin de üzerinde indirdi.

BPoC, beş yıllık kredi faiz oranını 25 baz puan düşürerek, yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e indirirken, banka, bir yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,45'te sabit bırakıldı. Piyasalar, söz konusu faiz indiriminin 10 baz puan olmasını bekliyordu.

Analistler, faiz kararının ardından pay piyasalarında oynaklığın arttığı belirterek, ülkedeki çeşitli borsa yatırım fonlarının işlem hacmindeki artışın devlet destekli fonların piyasayı desteklemeye devam ettiğine dair ipucu verdiğini dile getirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 9.196,41 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 9.404,11 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 30,8466'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,8790 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı ödemeler dengesi

18.00 ABD, ocak ayı öncü endeks