Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı

Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkmasıyla haftanın ilk işlem gününe pozitif seyirle başladı. ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler güç kazanmaya devam ederken, bu hafta, ülkede enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi piyasaların odağında bulunuyor. Ülkede, beklentilerden iyi gelen istihdam verilerinin ekonominin iyiye gittiğini ortaya koyması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD'DE İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

KRİZ BÖLGELERİ DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda yüzde 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jeopolitik gelişmelerin de takip edildiğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının küresel piyasalardaki risk iştahını törpüleyebileceğini kaydetti. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,98 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yeni haftada 102,5 seviyelerinde seyrediyor.

ALTIN VE PETROLDE KISMİ DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,1 değer kaybederken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 644 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 0,6 yükselişle 77,9 dolardan tamamlamasının ardından, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,5 azalışla 77,5 dolar seviyelerinde seyrediyor. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 0,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı. Avrupa borsalarında da ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından cuma günü İngiltere hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bölgedeki ekonomik durgunluk endişeleri varlığını koruyor.

AVRUPA'DA ÇİN KARŞITI EKONOMİK KARAR

Öte yandan Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 45'e varan oranda ilave gümrük vergisi uygulanması teklifine destek verdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörüldüğünü aktaran analistler, makroekonomik verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti. Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,28, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne yükselişle başladı.

ÇİN PİYASASI BUGÜN KAPALI

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir hakım olurken, Çin'de tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor. Analistler, Çin'de açıklanan ekonomik teşviklerin etkilerinin pozitif etkilerinin Asya piyasalarında devam ettiğini kaydetti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkililerinin kademeli ekonomik politikaların uygulanması konusunda yarın bir brifing düzenleyeceklerine dair haber akışının da Asya piyasaları üzerindeki etkileri takip edilecek. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin öncü endeks 106,7 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

BORSADA TOPARLANMA SİNYALİ