Kundankulam NGS'nin 3'üncü ünitesine reaktör kabı kuruldu

Genel tasarım ve genel yükleniciliğini Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Birimi olan ASE A.Ş.'nin yürüttüğü Hindistan'daki Kudankulam Nükleer Güç Santralinin (NGS) 3'üncü ünitesine ait reaktör kabı, tasarım konumuna yerleştirildi.

Reaktör kabının montajı, Kudankulam NGS'nin ikinci aşaması çerçevesinde, 3'üncü ünitenin inşasının hızlandırılmasını sağlayan santral ekipmanının montajına yönelik faaliyetleri başlatan bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor. Kudankulam NGS'de VVER tipi reaktörlerin montajı sürerken, reaktör kabı ilk kez "Open Top" yöntemiyle monte edildi. Montaj işlemlerinin süresini ve sayısını azaltıp optimize eden bu teknoloji, proje uygulama süresini de önemli ölçüde azaltıyor.

Reaktör kabının kurulum hazırlıkları çerçevesinde, bin 130 ton kapasiteli paletli vinç LIEBHERR LR-11350'nin sertifikasyonu da başarıyla gerçekleştirildi. Sertifikaya, reaktör kabının toplam ağırlığının 327 tonu bulması ve operasyonların güvenliğinin sağlanmasının gerekliliği nedeniyle ihtiyaç duyuldu. Bu prosedür, NGS'nin ana ekipmanının montajını düzenleyen resmi Hindistan kurumlarının izninin alınmasının son aşamasını teşkil ediyor.

Rosatom'un Mühendislik Biriminin bir parçası olan ASE A.Ş., daha önce reaktörü yükümlülüklerine uygun olarak şantiyeye göndermişti.

Kudankulam NGS hakkında

3,4 ve 5,6 No'lu güç üniteleri, VVER-1000 (V-412) tipi reaktörler ile AES-92 tasarımına göre inşa edilen Kudankulam NGS'nin ikinci ve üçüncü aşamalarını oluşturuyor. Kudankulam NGS tasarımında uygulanan teknik çözümler, yüksek güce sahip VVER reaktörlü NGS'lerin evrimsel gelişimini ve yeni, güvenilir, uygulanabilir bir güç ünitesinin oluşturulmasına geçişi karakterize ediyor.

Kudankulam NGS'nin yeni güç üniteleri, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEA) en güncel güvenlik gereksinimlerine uygun olarak inşa ediliyor. Hindistan Nükleer Enerji Şirketi, geliştirici ve tesisin teknik müşterisi konumunda yer alırken, ekipmanın genel tasarımcılığını ve tedarikçiliğini ise ASE A.Ş. yürütüyor.

Halihazırda Kudankulam NGS'nin 1 ve 2 No'lu güç üniteleri, işletme programı ile belirlenen kapasitede faaliyet gösteriyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi