Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel belirsizlikler, enflasyon, finansmana erişim, yeşil dönüşüm, eğitim-istihdam ilişkisi ve reel sektörün beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İş insanlarına da mesaj veren Gülsoy, üretim ve ticarete odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, "Kolay para peşinde koşmayalım. İşimizin başında duralım, işimizi işimizle büyütmeye odaklanalım" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi. Toplantıda, odanın aylık faaliyetleri hakkında da bilgi verildi.

KTO'dan üyelerinin hukuki haklarını ve ticari itibarını korumaya yönelik önemli adım

Meclis toplantısında, oda üyelerinin mesleki faaliyetleri nedeniyle haksız şekilde hedef gösterilmelerinin, ticari itibarlarının zedelenmesinin ve kamuoyu nezdinde olumsuz algıya maruz bırakılmalarının önüne geçilmesi; üyelerin hukuki haklarının korunması ve ihtiyaç duyulan hukuki süreçlerde kurumsal dayanışmanın sağlanması amacıyla önemli bir karar alındı. Alınan kararla, Oda üyelerinin hukuki yollara başvurmaları halinde talepleri doğrultusunda Kayseri Ticaret Odası tarafından hukuki süreçlere kurumsal destek sağlanması, gerekli görüldüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar, resmi makamlar, basın-yayın kuruluşları ve yargı mercileri nezdinde girişimlerde bulunulması, üyeler tarafından açılan veya açılacak davalara müdahil olunarak gerekli desteğin verilmesi hedefleniyor. Karar kapsamında, yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi, başvuruların değerlendirilmesi, hukuki ve idari girişimlerin yürütülmesi, üyelerle koordinasyonun sağlanması ve ihtiyaç duyulan hukuki desteğin temin edilmesi konularında Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kararlaştırıldı.

"Eğitim kurumları iş hayatının ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağı yetiştirmeli"

Yönetim Kurulunun aylık faaliyetleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye gelen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, eğitim kurumlarının iş hayatının ihtiyaçlarını dikkate alarak nitelikli insan kaynağı yetiştirmede daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Sanayi ve ticaretin gelişmesi açısından temel ve teknik eğitimlerin önemine dikkat çeken Gülsoy, işletmelerin özellikle teknik ve ara eleman açığından yakındığını belirterek, eğitim kurumlarının iş hayatından gelen bu taleplere kulak vermesi ve gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti.

"Yeşil dönüşüm, üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi zayıflatmamalı"

Küresel gelişmeler ve iklim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülsoy, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 zirvesinde fosil yakıtlardan çıkış konusunda somut ve ortak bir yol haritası üzerinde uzlaşma sağlanamamasını manidar buldu.

Özellikle Avrupa ülkelerinin sanayileşme süreçlerinde uzun yıllar fosil yakıtlardan yararlanarak ekonomik güçlerini oluşturduktan sonra, bugün gelişmekte olan ülkeleri benzer dönüşümleri çok daha kısa sürede gerçekleştirmeye zorlamasının adil bir yaklaşım olmadığını belirten Gülsoy, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, üretim gerçekleri ve enerji ihtiyaçlarının göz ardı edilmesinin gelişmekte olan ülkeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. COP31'de ortaya çıkan tablonun iklim hedefleri ile üretim, enerji arz güvenliği ve ekonomik kalkınma arasında adil bir denge kurulmasının önemini bir kez daha gösterdiğini kaydeden Gülsoy, yeşil dönüşümün sanayiyi ve üretim gücünü zayıflatmadan, rekabetçiliği koruyup geliştirecek uygulanabilir bir yol haritasıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Gülsoy, işletmelerin önümüzdeki dönemde maliyetlerini, üretim süreçlerini, yatırımlarını, tedarik zincirlerini ve pazarlama stratejilerini yeniden değerlendirmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, verimliliğini artıran, teknolojik dönüşümü yakalayan, enerji tasarrufuna yönelen ve rekabet gücünü geliştiren işletmelerin öne çıkacağını ifade etti.

"Enflasyonla mücadele sürdürülmeli, reel sektörün yükü hafifletilmeli"

Enflasyonla mücadelenin mutlaka sahiplenilmesi gereken bir hedef olduğunu belirten Gülsoy, yüksek enflasyonun yalnızca ekonomik dengeleri bozmadığını; toplumsal refahı, gelir adaletini ve başta enerji olmak üzere temel maliyet dengelerini de doğrudan etkilediğini söyledi. Toplumun her kesiminin enflasyonun kalıcı olarak düşmesini arzu ettiğini ifade eden Gülsoy, uygulanan sıkı politikaların üretim kesimi üzerinde ciddi sıkıntılar oluşturduğunu sahada yakından gördüklerini belirtti. Özellikle üretim ve istihdam odaklı KOBİ'lerin ayakta kalabilmesi için finansmana erişimin kolaylaşması ve kredi maliyetlerinin makul seviyelere inmesinin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurgulayan Gülsoy, ekonomi yönetiminin attığı yapısal adımları desteklediklerini, ancak reel sektör üzerindeki yükü hafifletecek tamamlayıcı politikaların devreye alınmasının süreci daha da güçlendireceğine inandıklarını dile getirdi.

"Merkez bankası faiz indirimleri devam etmeli, PPK toplantıları aylık yapılmalı"

Para politikasının; maliye politikaları, seçici yatırım teşvikleri, istikrarlı ve öngörülebilir kurallar ile verimliliği artıran yapısal reformlarla eşgüdüm içinde uygulanmasının hem fiyat istikrarına hem de büyümeye katkı sağlayacağını ifade eden Gülsoy, Merkez Bankası'nın politika faizinde attığı indirim adımlarını ve faiz oranını yüzde 36 seviyesine düşürmesini iş hayatı açısından olumlu karşılamakla birlikte yetersiz bulduklarını ifade etti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yıllık toplantı sayısının yeniden 12'ye çıkarılması konusundaki görüşlerini yineleyen Gülsoy, yüksek enflasyon döneminde Para Politikası Kurulu'nun her ay toplanarak düşük oranlarda da olsa faiz indirimlerine devam etmesi gerektiğini ifade etti. Enflasyonun normal seyrine dönmesiyle birlikte toplantı sayısının yeniden 8'e düşürülebileceğini belirten Gülsoy, mevcut dönemin daha sık değerlendirme ve karar alma mekanizmalarını gerektirdiğini kaydetti.

"Dijitalleşme, yeşil ve enerji dönüşümü, yerli üretim ve verimlilik önceliğimiz olmalı"

İçinden geçilen dönemin tedbirli ve planlı hareket etmeyi, dijitalleşme, yeşil ve enerji dönüşümü, yerli üretim ve verimlilik odaklı bir iş yapış modelini zorunlu kıldığını belirten Gülsoy, hedeflerinin üreten, ihracat yapan, katma değer oluşturan ve istihdamı artıran bir ekonomik yapıyı birlikte büyütmek olduğunu söyledi. Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve dinamik iş gücüyle bu süreci başarıyla tamamlayacağına olan güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Gülsoy, Kayseri'deki yatırımcı ve tüccarların yaşadığı sorunların bilincinde olduklarını belirtti. Meslek komitelerinden gelen sektörel taleplerin sürekli raporlandığını, TOBB'a, ilgili bakanlıklara ve kurumlara iletildiğini kaydeden Gülsoy, komitelerin özverili çalışmalarının Oda'ya büyük güç verdiğini ifade etti.

"Kolay para arayışı yerine herkes kendi işine sahip çıkmalı"

İş hayatında son dönemde kolay para kazanma hevesiyle yanlış yollara yönelen kişilerin ortaya çıkmasının üzücü olduğunu belirten Gülsoy, özellikle reel sektörde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin hayatın olağan akışına aykırı kazanç arayışlarına yönelmesini anlamakta güçlük çektiğini söyledi. İş insanlarının temel faaliyet alanlarına odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Gülsoy, finansal piyasalardaki yüksek riskli işlemlerden uzak durulması yönünde uyarıda bulundu. Kısa vadede cazip görünen kazançların zamanla ciddi kayıplara yol açabileceğini belirten Gülsoy, son dönemde yaşanan fon meselesine de değinerek, işletmelerin bu tür yapılara yönelmesinin üzücü ve düşündürücü olduğunu ifade etti. "Kolay peynirin fare kapanında olacağını bilmek ve bunu çevremize de anlatmakla mükellefiz" diyen Gülsoy, yıllarca alın teriyle işini büyüten iş insanlarının kolay kazanç hevesiyle emeklerini riske atmaması gerektiğini belirtti.

"İşimizin başında duralım, işimizi işimizle büyütmeye odaklanalım"

İş insanlarının asıl faaliyet alanlarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Gülsoy, herkesin kendi işinin kıymetini bilmesi gerektiğini ifade ederek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bakıyoruz insanlar hep altın madeni bulma peşinde koşuyorlar. Fakat bilmiyorlar ki aslında çalışan, işi olan her kesimin, her bireyin sahibi olduğu bir altın madeni var. O altın madeni kendi işiniz. Her birey, her çalışan, her iş insanı işinin kıymetini bilsin. İşine iyi bakan, takip eden, düzgün, doğru, dürüst çalışan, işi olan herkesin bir altın madeni var. Onu iyi işlemek gerekir. Kolay para kazanmak için altın madeninizi kaybetmeyin. Kolay para peşinde koşmayın. Herkes işini iyi yapsın. Helalinden rızkını arasın."

İşini iyi yapmayan ve işine gereken özeni göstermeyen kişilerin sorumluluğunun büyük olduğuna dikkat çeken Gülsoy, işine sahip çıkmanın aynı zamanda ailesine, ülkesine ve topluma karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Konuşmasında oda salonunda yer alan 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü hatırlatan Gülsoy, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini belirterek, işlerine, aşlarına ve ailelerine sahip çıkmaları yönünde çağrıda bulundu.

"Fon krizinin reel sektöre etkisi önlenmeli, kontrol mekanizmaları güçlendirilmeli"

Son aylarda finansal piyasaları ve reel sektörü sıkıntıya sokan fon meselesine de değinen Gülsoy, Cumhurbaşkanı'nın "ilk günden itibaren ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar gideceğiz" sözünü kıymetli bulduklarını söyledi. Haksız elde edilen fahiş karların kamuya iadesi konusunda hükümetin ortaya koyduğu çabayı takdir ettiklerini belirten Gülsoy, yaşanan gelişmelerin zaten nakit sıkışıklığı yaşayan piyasaların daha da daralmasına neden olduğuna dikkat çekti. Fon krizinin reel sektöre sirayet etmesinin önüne acilen geçilmesi gerektiğini vurgulayan Gülsoy, benzer durumların gelecekte yaşanmaması için kontrol mekanizmalarının önemine dikkat çekerek, "Kontrol itimata mani değildir!" dedi. Bir kişiye yetki verildiğinde, bu yetkinin sınırlarının açıkça belirlenmesi ve gerekli düzeltici tedbirlerin zamanında alınabilmesi için düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Gülsoy, denetimin aynı zamanda yetki ve sorumluluk verilen kişileri korumak, olması muhtemel yanlışların önüne geçmek açısından da önemli olduğunu kaydetti.

"İş hayatının sorun ve taleplerine öncelik verilmeli"

Gülsoy, Kayseri iş hayatının koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla 3 ayda bir ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapmayı planladıklarını belirterek, üretim, ticaret, ihracat, yatırım ve istihdam sağlayan iş hayatının kamu kurumları nezdinde öncelik verilmesinin önemine dikkat çekti. Şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak ortak akıl ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Meclis toplantısına konuk olan KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Özbekler, Yeşil Sanayi Destek Programı'na değinerek programın kapsamı, başvuru şartları ve işletmelere sağladığı imkanlar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Gülsoy, KOSGEB desteklerinin yalnızca sanayi için değil, ticaret erbabının faydalanması için gerekli düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı