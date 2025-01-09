Üye Girişi
Haberler
MSB: Terör örgütü silah bırakmazsa operasyon için düğmeye basarız

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti'nin ziyaretleri sonrası Ankara'da sürpriz görüşme
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kritik verilerin açıklanmasının ardından altında yeni senaryo ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankasının yayımladığı Fed tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı belirtildi. Uzmanlar böylece, iç piyasada 3 bin lira dolayında seyreden altın için yukarı yönlü yeni bir senaryonun başlayabileceği yorumunu yaptı.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı ticaret ve göç politikalarının yol açabileceği enflasyon risklerine işaret ettiğini ortaya koydu. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Aralık 2024'te düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

FED: YUKARI YÖNLÜ ENFLASYON RİSKİ ARTTI

Politika faizinin beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, yukarı yönlü enflasyon risklerinin arttığının düşünüldüğünü gösterdi.

Trump'ın ismi geçmese de olası politika değişikliklerinin etkilerine dikkat çekilen tutanaklarda, "Yetkililer, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlemeye devam edeceğini beklemekle birlikte, son dönemde beklenenden daha yüksek enflasyon verileri ile ticaret ve göç politikasındaki potansiyel değişikliklerin etkilerinin, sürecin daha önce öngörülenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini belirtti." ifadelerine yer verildi.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECİ DURMUŞ OLABİLİR"

Tutanaklarda bazı yetkililerin enflasyondaki düşüş sürecinin geçici olarak durmuş olabileceğini gözlemlediği veya böyle bir riskin varlığına işaret ettiğine değinilerek, birkaç yetkilinin finansal piyasalardaki olumlu havanın ve ekonomik faaliyetteki ivmenin enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

Bankanın tutanaklarında, tüm yetkililerin dış ticaret ve göçü etkileyen politikalardaki olası değişikliklerin kapsamı, zamanlaması ve ekonomik etkileri konusundaki belirsizliğin yüksek olduğunu düşündüğü, bazı yetkililerin bu konulara dair varsayımlarını projeksiyonlarına dahil ettiği bildirildi.

Tutanaklarda, "Yetkililerin neredeyse tamamı, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığı değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, FOMC'nin politika gevşeme hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada ya da bu noktaya yakın olduğunu belirtti." ifadeleri kullanıldı.

POLİTİK DURUŞ ENFLASYONDAKİ GİDİŞATA BAĞLI

Bankanın tutanaklarında, yetkililerin verilerin beklendiği gibi gelmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam etmesi ve ekonominin maksimum istihdama yakın kalması durumunda, zaman içinde kademeli olarak daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemeye devam etmenin uygun olacağını kaydettiği aktarıldı.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, göreve geldiğinde ithalatta ciddi gümrük vergisi artışına gitmeyi planladığını açıklamıştı. Fed'in gelecek toplantısı 28-29 Ocak'ta yapılacak.

ALTINDA "UÇURUM KENARI SENARYOSU" GERİDE KALDI

Fed tutanaklarının yayımlanmasının öncesinde altın fiyatlarında belirsizlik hakimdi. Yaklaşık bir haftadır gram altın fiyatları, 3 bin TL çevresinde hareket ediyordu. Fed'in enflasyon öngörüsünde iyileşme olması halinde 3 bin lirayı aşağı yönlü kırabileceği, bunun da uçurum kenarı senaryosu olabileceği yorumları vardı. Ancak Fed'in son verileriyle birlikte enflasyondaki görece karamsar tablonun bir süre daha devam edeceği, bunun da küresel piyasalarda güvenli liman olan altını besleyebileceği algısı güç kazandı. Uzmanlar böylece, iç piyasada 3 bin lira dolayında seyreden altın için yukarı yönlü yeni bir senaryonun başlayabileceği yorumunu yaptı.

FED'İN AÇIKLAMALARI SONRASI ALTINDA SON DURUM

Fed tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı belirtildi. Bu gelişmeler ışığında altın fiyatlarında son durum şöyle:

ONS ALTIN

Ons altın güne 2663 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2656 dolar, en yüksek de 2664 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2660 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3026 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3019 lira, en yüksek de 3028 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3024 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3027 liradan alınırken 3069 liradan satılıyor.

NOT: BU HABERDE YER ALAN İÇERİKLER YATIRIM TAVSİYESİ NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR.

Kritik verilerin açıklanmasının ardından altında yeni senaryo ortaya çıktı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
img

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı bombası
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ünlü şirketin ismi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek, Saadet ve DEVA partileri 'Yeni Yol' ismi altında birleşiyor

Birleşiyorlar! Kurulacak yeni partinin adı bile belli
Wanda Nara'dan ayrılan L-Gante, Icardi'nin yeni sevgilisine de göz dikti

L-Gante, Icardi'nin yeni sevgilisine de göz dikti
TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi

Kum saati doluyor! Peş peşe uyarılar sonrası sınırda hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koza Altın'ın ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ünlü şirketin ismi değişti
Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Son saniyede topu ağlara yollayamayınca olanlar oldu
Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak

Dünya futbol efsanesini de yanına aldı

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 9 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Muayene katkı payı ne kadar oldu? ATV CANLI İZLE 9 OCAK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Aile hekimleri grevde mi? Sağlık Ocakları bugün açık mı? Trabzon'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? 9 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? Merkez Bankası 2025 ilk PPK toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (9 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.