Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran ons altın, ABD'den gelen Tarım Dışı İstihdam verilerinin ardından yeni zirveye ulaştı.

İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA

ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Beklentiler 75 bin olurken açıklanan rakam sadece 22 bin oldu. İşsizlik oranı da yüzde 4,2'lik beklentinin üzerine çıkarak 4,3 olarak kaydedildi. Saatlik ortalama kazançlar ağustosta yüzde 0,3 artışla 36,53 dolara yükselirken, yıllık bazda artış yüzde 3,7 oldu. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,2 saat ile sabit kaldı.

ALTIN VE DÖVİZDE REKOR

Kritik veri öncesinde 3.552 dolar seviyesinde hareket eden ons altın, açıklamanın ardından 3.587 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın da 4 bin 757 liraya yükselerek tarihi seviyesini gördü. Dolar/TL kuru veri öncesi 41,24 seviyesindeyken, sonrasında 41,25'te kaldı. Ancak Euro/TL 48,50 ile rekor kırdı. ABD istihdam raporunun ardından EUR/USD paritesi ise 1,17500 seviyesine yükseldi.

ABD BORSALARINDA TARİHİ YÜKSELİŞ

İstihdam verilerinin ardından ABD borsalarında da sert yükseliş görüldü.

Nasdaq 23 bin 778 puana çıktı.

S&P 500 6 bin 553 puanla rekor kırdı.

Dow Jones 45 bin 595 puana yükseldi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI

Zayıf gelen istihdam verileri sonrası 17 Eylül'de yapılacak Fed toplantısında faiz indirimi ihtimali güçlendi. Piyasalar, çeyrek puanlık faiz indirimini büyük olasılıkla fiyatladı.