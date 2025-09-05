Haberler

Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Güncelleme:
ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kalarak 22 bin oldu, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'e yükseldi. Zayıf verilerin ardından ons altın 3.587 dolara, gram altın 4.757 liraya çıkarak rekor kırdı. Euro/TL 48,50 ile tarihi seviyesini görürken, ABD borsaları da yeni zirvelere ulaştı. Piyasalarda Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi güçlendi.

Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran ons altın, ABD'den gelen Tarım Dışı İstihdam verilerinin ardından yeni zirveye ulaştı.

İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA

ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Beklentiler 75 bin olurken açıklanan rakam sadece 22 bin oldu. İşsizlik oranı da yüzde 4,2'lik beklentinin üzerine çıkarak 4,3 olarak kaydedildi. Saatlik ortalama kazançlar ağustosta yüzde 0,3 artışla 36,53 dolara yükselirken, yıllık bazda artış yüzde 3,7 oldu. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,2 saat ile sabit kaldı.

ALTIN VE DÖVİZDE REKOR

Kritik veri öncesinde 3.552 dolar seviyesinde hareket eden ons altın, açıklamanın ardından 3.587 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın da 4 bin 757 liraya yükselerek tarihi seviyesini gördü. Dolar/TL kuru veri öncesi 41,24 seviyesindeyken, sonrasında 41,25'te kaldı. Ancak Euro/TL 48,50 ile rekor kırdı. ABD istihdam raporunun ardından EUR/USD paritesi ise 1,17500 seviyesine yükseldi.

ABD BORSALARINDA TARİHİ YÜKSELİŞ

İstihdam verilerinin ardından ABD borsalarında da sert yükseliş görüldü.

  • Nasdaq 23 bin 778 puana çıktı.
  • S&P 500 6 bin 553 puanla rekor kırdı.
  • Dow Jones 45 bin 595 puana yükseldi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI

Zayıf gelen istihdam verileri sonrası 17 Eylül'de yapılacak Fed toplantısında faiz indirimi ihtimali güçlendi. Piyasalar, çeyrek puanlık faiz indirimini büyük olasılıkla fiyatladı.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

parası olan için altın her zaman melek gibidir kanatlanıp uçar siz asgari ücretliler bu dünyaya ezilmek zenginlere kölelik yapmak için gelmişsiniz hiç bir zaman size bu dayatılan hayata razı olmayın dürüstlük sadakat çalışkanlık en büyük enayiliktir en büyük kerizliktir çünkü hakkınızı vermeyip sizi sömürüyorlar bu şekil insanca yaşamanız mümkün değil onlar sizi sömürüp rahat şekilde yaşıyor bugün eliniz ayağınız tutuyor yarın ihtiyarlayınca sizi kapıya koyacaklar dımdızlak ortada kalacaksınız

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Parası olanlara iyi davranmalıyızki, çöplerin kenarlarına güzel yiyecekler assınlar. Ben 2 yıldır çöplerden yiyecek buluyorum. Altınlara hiç gerek yok. Bankalarda 296 gram altınım var, onlar ile su ve ekektirik ve internet faturamı ödüyorum. Ancak 105 yaşımda internet kullababilecekmiyim acaba ? Henüz 44 yaşımdayım.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıArif İnanç:

FED Faiz indirimi yapınca ne olacak düşündünüz mü? Kocaman bşr hiç olacak. Dolar basmaya devam eden bir Amerika olacak. Yanın da ayni şekilde yürüyen para basan ekonomisi güçlü, güçlü TL. Si ola. Türkiye olacak. Bizde yavaş yavaş Amerika gibi dolabımda paramızı bilemeyecek durumdayız. Altını karalamaya başladılar. Yükselecek alın. Joesa uçtu alın. Bşz de hala HALKA ARZ kağıtlar çıkıyor. Hangi akla hizmet ise. Soyunmaya mahkumsunuz. Buyrun hodri meydan. Bakalım neler olacak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Hiç = Kainat dan evvelki eyalet = Hiçlik ?

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
