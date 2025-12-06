Haberler

Bitcoin madenciliğinde enerji tüketimi 2030'a kadar iki katına çıkacak

Bitcoin madenciliğinde enerji tüketimi 2030'a kadar iki katına çıkacak
Güncelleme:
Kripto varlıkların yaygınlaşması ve veri merkezlerinin büyümesi, küresel enerji talebini artırmayı sürdürüyor. 2030'a kadar bu ihtiyacın iki katına çıkabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumu enerji politikaları ve dışa bağımlılık açısından değerlendiriyor.

Kripto varlıkların yaygınlaşmasına ve işlenmesine yönelik veri merkezlerinin hızla büyümesi, küresel enerji talebini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor, bu eğilimin sürmesi halinde bu alandaki enerji ihtiyacının 2030'a kadar yaklaşık iki katına çıkmasının beklendiği belirtiliyor.

Kripto varlıkların yaygınlaşması ve veri merkezlerinde depolanan kripto işlemleri, enerji talebini yükselten temel faktörler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda yapay zeka sistemlerinin de sürekli veri işleme ihtiyacı, veri merkezlerinin yoğun kullanımını beraberinde getiriyor ve küresel enerji tüketimi üzerinde giderek daha büyük etki yaratıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneğinin (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı'nda IAEE Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen Afrodit Adsal, kripto madenciliğinin yoğun talep görmesi sonucu veri merkezi ihtiyacının artmasının, enerji tüketimi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Kripto varlıklar, enerji politikalarını ve küresel dengeleri zorluyor

Adsal, kripto varlıkların yoğun kullanımının hem veri merkezlerinde hem de bu merkezlerde kullanılan ekipmanların üretildiği ülkelerde enerji talebini artırdığına dikkati çekerek, "Kripto varlıklarının yoğunlukla kullanılması hem enerji politikalarını hem de ülkeler arası işbirliğini oldukça etkiliyor. Enerjide dışa bağımlı ülkeler, bu açıdan daha kırılgan bir pozisyonda oluyor." ifadelerini kullandı.

Bitcoin üretimi ve madenciliğinin yıllık 172 milyon teravatsaat enerji tükettiğini belirten Adsal, Avrupa ve Türkiye'de karbon nötr hedefleri doğrultusunda kripto varlık kullanımının daha dengeli ve standartlara bağlı yapıya kavuşması gerektiğini söyledi.

Adsal, mevcut eğilimler dikkate alındığında 2030'a kadar kripto varlık kaynaklı enerji tüketiminin yaklaşık iki katına çıkmasının öngörüldüğünü, bunun da enerji dengelerini hassaslaştırdığını vurguladı.

Avrupa, kripto veri merkezlerini yenilenebilir enerjiye yönlendiriyor

Avrupa Birliği'nin (AB) veri merkezlerinde yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ettiğini dile getiren Adsal, "En gelişmiş regülasyon ve standartlar, şu an Avrupa'da var. Süreç, varlıkların en yoğun enerji tüketimine sebep olduğu veri merkezleri üzerinden ilerliyor. Burada belli standartlara gidiliyor ve enerji ihtiyacı ağırlıklı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor." dedi.

Adsal, AB veri merkezlerinde ısıtma ve soğutma sistemlerinde de enerji verimliliğinin öncelediğini belirterek, "Server odalarında ciddi bir soğutma ihtiyacı oluyor. Bu süreci yenilenebilir kaynaklar ve inovatif teknolojilerle yöneterek enerji verimliliğini üst seviyede tutmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bitcoin madenciliğinin yıllık enerji tüketiminin 172 milyon teravatsaat olduğuna işaret eden Adsal, sözlerini şöyle tamamladı:

"2030'a kadar bu miktarın iki katına çıkmasını öngörüyoruz. Bu artış, ağırlıklı olarak veri merkezlerinden kaynaklanacak. Bu da tabii ki 2025 itibarıyla olacağı için 2026'ya da yansıyacaktır. Veri merkezlerinde daha enerji verimliliği odaklı ekipmanların kullanılması ve enerji soğutma ihtiyacının daha az olacağı konumların tercih edilmesi gibi durumlar, bu tüketimin biraz daha dengeli, biraz daha kontrollü bir halde artmasına imkan verecektir."

