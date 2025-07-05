Körfez Ülkelerindeki Dalgalanmalar Trabzon Turizmini Olumsuz Etkiledi

Körfez ülkelerindeki dalgalanmalar Trabzon'a gelen turist sayısını etkiledi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna, Körfez ülkelerindeki siyasi ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle kentte ciddi bir düşüş yaşandığını belirterek, "Günde yaklaşık 24 dış hat uçuşu gerçekleşiyor. Sayı olarak geçen seneyle aynıyız ama gelen uçuşlardaki doluluk oranlarında azalma var. Yavaş yavaş normale dönüyoruz. İnşallah çok daha iyi olacak. Sezonda dış hat uçuşlarında 35 sayısını bulacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Karadeniz'in turizmde öne çıkan şehirlerinden Trabzon'da 2025 yılı yaz sezonu, beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Kurban Bayramı döneminde kısa süreli bir yoğunluk yaşansa da, özellikle Körfez ülkelerindeki siyasi ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yabancı turist sayısında düşüş gözlendi. Dış hatlardan gelen günlük uçuş sayısında geçtiğimiz yıla göre önemli bir değişiklik yaşanmazken, uçaklardaki doluluk oranlarında azalma oldu.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, otel ve acente sayısındaki artışın yanı sıra pazar çeşitliliğinin artırılmasının da bölge turizminin geleceği için kritik olduğunu dile getirdi.

"Gelen uçuşların doluluk oranlarında azalma var"

Trabzon için turizm sezonunun 2025 yılı itibariyle biraz sakın başladığını kaydeden Tuna, "Fakat bayram döneminde bir yoğunluğumuz söz konusuydu. Körfez'deki dalgalanmalardan dolayı tabi ki ciddi bir düşüş yaşandı. Günde yaklaşık dış hatlardan 24 tane uçuş gerçekleşiyor. Geçen sene ile bu sene arasındaki sayılar aslında aynı. Gelen uçuşların doluluk oranlarında azalma var. Yavaş yavaş normale dönüyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Sezonda dış hat uçuşlarında 35 sayısını bulacağız diye ön görüyoruz. Yavaş yavaş normalleşme başladı. Tabi ki insanlarda bir tedirginlik söz konusu. Trabzon bir turizm şehridir. En kısa sürede normale dönecektir. Uçak sayıları da bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Sadece Ortadoğu olarak bakmamız gerekiyor"

Trabzon'da turizme sadece Ortadoğu olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Tuna, "400'e yakın otel sayımız var. Bununla beraber 300'ün üzerinde seyahat acentemiz var. Trabzon bir turizm şehri ancak sayılar fazla. Buna göre alternatifler üretmemiz lazım. Sadece Ortadoğu olarak bakmamamız gerekiyor. Bunu 12 aya yaymamız lazım. Özellikle otellerin doluluk oranlarına bakıldığında yıl boyuna vurduğunuzda yüzde 40 bandında. Haziran ayında yüzde 75-85 aralığında oldu. Önemli olan otel ve seyahat acentalarının artması değil pazarın artması. Temmuz ve Ağustos aylarında doluluk oranları artacaktır. 400 tane otelin olduğu yerde doluluk oranı yıllık bazda yüzde 40'a vurduğu zaman tabi ki Trabzon hak ettiği değeri almıyor. Uzungöl, Sümela Manastırı var ama bugün Batum, Ordu ve Giresun bile Trabzon'un bir destinasyonu. Dubai'den, Suudi Arabistan'dan, Körfez'in hemen hemen her ülkesinden Trabzon'a farklı uçuşlar var. Özbekistan uçuşumuz var. Farklı pazarlara alternatif çalışmalar var. Almanya'dan Trabzon'a haftada 4 kez uçuşumuz var. Farklı destinasyon çalışmaları ile beraber farklı pazarlara nasıl açılabiliriz bunları çalışacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON