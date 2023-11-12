Konya ve Manisa Ticaret Borsaları Kardeş Borsa Olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret ederek, her iki borsanın 'Kardeş Borsa' olması yönünde fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Meclis Başkanı Mehmet Büyükalim ve beraberindeki heyet, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ziyarette her iki şehrin ticaret borsalarının "Kardeş Borsa" olması yönünde fikir birliğine varıldı.

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Manisa Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. Yapılan ziyarette Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan ve heyeti de yer aldı. İki borsa heyeti Manisa Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya; Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Başkan Yardımcısı Kazım Küçüköğen, Meclis Başkanı Mehmet Büyükalim, Genel Sekreter Esat Bilici, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenay, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis üyeleri ve Genel Sekreter Vekili Burcu Sunguoğlu katıldı. Toplantıda konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Konya Ticaret Borsası heyetine "Tarım kenti Manisa'ya hoş geldiniz" diyerek hitap etti. Başkan Özkasap, "Manisa'mız yetiştirdiği ürünler, yaptığı ihracatla ülke ekonomisine tarımsal anlamda büyük katkılar vermektedir. Bereketli toprakları ve çalışan insanları ile tarım kenti olan Manisa'mızda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cahit Yayman da Manisa Ticaret Borsası ile Konya Ticaret Borsasının "Kardeş Borsa" olması yönünde fikirlerini beyan etti.

Başkan Yayman, "Uzun zamandır Manisa Ticaret Borsası Meclisi olarak bir çalışma içindeyiz. Bu çalışma neticesinde Manisa Ticaret Borsamız ile Konya Ticaret Borsasının kardeş borsa olmasını talep ediyoruz. Bu sayede hem borsalar arası diyalog gelişecek. Hem de borsalar arası yapılacak olan ortak çalışmalar ve kalite artacaktır" dedi.

Meclis Başkanı Cahit Yayman tarafından sunulan öneri ile her iki borsanın "Kardeş Borsa" olma yolunda atacağı ilk adımlar netleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Borsaları Konsey Başkanı da olan Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ise Manisa'da olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Konya Ticaret Borsası olarak yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile birlikte ticaret borsalarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu sayede ülkemiz tarımının durumunu değerlendirmiş ve borsalar arası yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Konya Ticaret Borsası olarak Manisa Ticaret Borsamız ile 'Kardeş Borsa' olma yolunda gereken çalışmaların süratle tamamlamak istiyoruz. Manisa gibi önemli bir tarım kenti ile Konya olarak yapabileceğimiz birçok proje var" diye konuştu.

Konuşmaların ve fikir alışverişinin ardından her iki borsa yöneticileri de birbirlerine günün anısına plaket ve hediyeler takdim ettiler. - MANİSA