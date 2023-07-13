Konya Sanayi Odası Üyelerine Avrupa Yeşil Mutabakatı Paneli Düzenlendi

Konya Sanayi Odası üyeleri için düzenlenen panelde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sanayiye etkileri ele alındı. Panelde, yeşil dönüşüm süreci ve karbon salınımının azaltılması konuları da tartışıldı.

Konya Sanayi Odası (KSO) üyeleri için, Avrupa Birliği ülkelerinin 2050'ye kadar sanayi üretiminde getireceği yeni çevresel düzenlemeleri anlatan "Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" konulu panel düzenlendi.

KSO Konferans Salonunda, sanayici ve iş yeri temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen zirvede, Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil dönüşüm sürecinin sanayiye etkileri, karbon nötr konuları ele alındı.

Konya Sanayi Odasının yeşil dönüşüm süreci ile ilgili yaptığı çalışmaların da anlatıldığı zirvede, alanında uzman panelistler Konyalı sanayicilere nasıl bir yol izlemesi gerektikleri konusunda yol haritası sundu.

Panel öncesi konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, kentin sanayisinin daha güçlü ve daha nitelikli bir sanayi üretim şehri olma hedefine ulaşabilmesi için bugünkü konumu olan yeşil dönüşüm sürecine intibak etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Düzenlenen bu tür programlarla sanayicilerin farkındalığını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Büyükeğen şöyle devam etti:

"Sahada, işletmelerimizin karbon salınımını azaltmaya yönelik somut çalışmalarımız da var. Bu anlamda odamızın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile hayata geçirdiği Mobil Etüt Aracı Projesi ile işletmelerimizin enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Mobil Etüt Aracımız, isteyen sanayi kuruluşumuza veya kurumlarımıza giderek, daha enerji verimli olmaları için enerji tasarruf potansiyellerini tespit ediyor. Ardından raporlarını hazırlayarak, işletmelerimize yapması gerekenlerle ilgili bir yol haritası sunuyor. Mobil Etüt Aracımızla şu ana kadar 27 farklı işletmemiz ve kurumumuzda ölçümler gerçekleştirdik. Bu ölçümlerle yıllık 33 milyon liranın üzerinde enerji tasarrufu yapılmasını, yine yıllık 4 bin 244 ton karbon salınımının önüne geçilmesini sağladık. Yine odamız, bahçemizde kurulu 40 kilovat gücündeki güneş enerjisi santrali ile kendi elektrik enerjisini üreterek, her yıl yaklaşık 22 ton karbon salınımının önüne geçiyor."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban'ın moderatörlüğünü yaptığı "Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Sanayiye Etkisi" konulu ilk oturuma geçildi.

Burada, İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Daire Başkanı Eyüp Kaan Moralı, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Daire Başkanı Gülizar Yavaş, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün birer sunum yaptı.

Panelin ilk oturumunda, "Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi" başlığı altında bunun sanayiye etkileri masaya yatırılırken, ikinci bölümde ise Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik'in moderatörlüğünü yaptığı "Yeşil Finansman, Yatırım ve Sürdürülebilirlik" konusunda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. Direktörü Dora Üreten, Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Yıldırım Gündüç birer sunum gerçekleştirdi.

Öte yandan 2050'ye kadar Avrupa'ya ihracat yapan sanayicilerin ağır vergi yükü yaptırımlarına maruz kalmamaları için yeşil mutabakat kapsamında üretim aşamasında işletmelerindeki karbon salınımlarını bu tarihe kadar önemli miktarda azaltmaları gerekiyor.