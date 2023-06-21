Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, çiftçilere, "Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yılın ürünlerini kesinlikle almıyor ve yurt dışından gelen ürünleri de kesinlikle almıyor. Bu konuda çiftçilerimizin özenli olmaları gerekiyor. TMO'ya geçen yılın mahsullerini vermeyin, hastalık ve bulaşıcı hastalık çok fazla olabiliyor" uyarısında bulundu.

Konya Ovasında hasat sezonu yaklaşırken çiftçilere ürün satış uyarısı

ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz:

"TMO'ya geçen yılın mahsullerini vermeyin, hastalık ve bulaşıcı hastalık çok fazla olabiliyor"

KONYA - Konya Ovasında hasat sezonu yaklaşırken, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, çiftçilere, "Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yılın ürünlerini kesinlikle almıyor ve yurt dışından gelen ürünleri de kesinlikle almıyor. Bu konuda çiftçilerimizin özenli olmaları gerekiyor. TMO'ya geçen yılın mahsullerini vermeyin, hastalık ve bulaşıcı hastalık çok fazla olabiliyor" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Konya Ovası'nda buğday hasadı için geri sayım başladı. Yüz ölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanında üretim yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday fiyatı ise Konya'da üretim yapan çiftçiler tarafından olumlu karşılandı.

"Destek hem çiftçilerimizi hem de esnafımızı rahatlatmış olacak"

Başkan Burak Kırkgöz, Konya yöresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının destekleriyle beraber çiftçiler tarafından olumlu karşılandığını ifade ederek, "Şuanda arpada yavaş yavaş hasat zamanı geliyor, çiftçilerimiz hasada hazırlanıyor. İlk başta arpa hasadı ile başlayacağız daha sonra buğday hasatlarımız gelecek. Bununla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi baş müdürümüzle yaptığımız görüşmelerde herhangi bir problemin olmadığını, Konya'da üretilen bütün ürünleri alabilecekleri kapasitenin olduğunu kendileri de söyledi. Bu bizi ve çiftçilerimizi rahatlatmış durumda. Özellikle bu yıl çiftçilerimiz, TMO'nun yanında özel sektöre de devletin verdiği arpada 50 kuruş, buğdayda 1 liralık destek hem çiftçilerimizi hem de esnafımızı rahatlatmış olacak. İnşallah hayırlı bereketli bir sezon geçiririz. Bu yıl yağışlarımız güzeldi, rekolteyi güzel bekliyoruz. Rekoltemizin artacağına inşallah eminiz. Herhangi bir problem olmadan çiftçilerimiz gerek TMO'ya gerekse özel sektördeki esnafımıza mahsullerini verebilirler" dedi.

"Ofise, bu yıl hasat edilen ürünlerin götürülmesi gerekiyor"

Çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları ile biraz tedirginlikleri olduğunu belirten Konya Şube Başkanı Kırkgöz, "Bizim yaptığımız görüşmelerde TMO Baş Müdürümüzün alımın yapılacağını garanti vermesi bizi ve çiftçilerimizi rahatlatmış oldu. Yaklaşık olarak TMO'nun 25 alım yeri, 52 tane de anlaşma yaptıkları lisanslı depolarda alım yapılacağı belirtildi. Bu alımlar her alanda çiftçilerimizi rahatlatacak durumda. İnşallah bu alımlar sırasında hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Çiftçilerimizin ürünlerini TMO'ya götürmeden önce TMO'nun sitesine girerek önce randevu almaları gerekiyor. Bu randevu sonrası ürünlerini teslim etmeleri gerekiyor. Çiftçilerimizin dikkat etmeleri gereken konular var. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yılın ürünlerini kesinlikle almıyor ve yurt dışından gelen ürünleri de kesinlikle almıyor. Bu konuda çiftçilerimizin biraz daha özenli olmaları gerekiyor. TMO'ya geçen yılın mahsulleri vermeyin, hastalık ve bulaşıcı hastalık çok fazla olabiliyor. Ofise ürünler götürülürken, bu yıl hasat edilen ürünlerin götürülmesi gerekiyor. Aksi halde bunların tespiti halinde çiftçilerimizin 2 yıl boyunca TMO'ya bir daha ürün verememe durumu var. Tabii lisanslı depolarda eğer yurt dışından gelen ürünlerin tespiti anında depoların da lisansları iptal edileceği duyuruldu ve bu konulara özen gösterildiği zaman hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.