Konya Ovası Ayçiçek Üretiminde Öne Çıkıyor

Konya Ovası ayçiçek üretiminde Trakya'dan sonra en önemli üretim bölgesi haline geldi. Uzmanlar, ovada ayçiçeğinin ağırlıklı olarak sulu alanlarda yetiştirildiği için çok da hububat kadar rekolte kaybının olacağını tahmin etmediklerini ve üretilen ayçiçeklerindeki yağ oranlarının çok üst düzeyde kaliteli bir şekilde gerçekleştiğini, önümüzdeki dönemde hasatla birlikte bunun fiyatlara da olumlu bir şekilde yansımasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, hasat sezonunda yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ayçiçeği ekimine çiftçilerin her geçen yıl daha fazla rağbet gösterdiği Konya Ovası, Türkiye'deki ayçiçek yağı üretiminin 200 bin tonluk kısmını karşılamaya başladı.

"Vatandaşlarımız herhangi bir tereddüde olmasını gerektirecek bir sıkıntımız yok"

Kurak geçen üretim sezonuna rağmen ayçiçeğinin sulu tarımla yetiştirilmesinden kaynaklı büyük bir sorunun olmadığına dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Türkiye'de toplam yağ üretimi 1 milyon 850 bin ton civarında. Bunun da yaklaşık olarak 200 bin ton civarında Konya bölgesinde üretim gerçekleşiyor. Bu da çok ciddi bir üretim miktarı. Konya bölgesi ayçiçek yağı üretiminde gerek yağ fabrikaları olsun, gerekse bunun tarımı olsun ciddi bir potansiyel sağlıyor. Konya bölgesindeki üretilen yağlarda şu an için herhangi bir sıkıntının oluşacağını düşünmüyoruz. Konya bölgesinde yetiştirilen ayçiçekler ağırlıklı olarak sulu alanlarda yetiştirildiği için, çok da hububat kadar rekolte kaybının olacağını tahmin etmiyoruz. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayız ama şunu söyleyebiliriz; üretilen ayçiçeklerindeki yağ oranları çok üst düzeyde kaliteli bir şekilde gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüde ve sıkıntıya girmelerini gerektirecek bir durum yok şu anda. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ayçiçek hasatlarıyla beraber bu yağ fiyatlarına da olumlu bir şekilde yansır" dedi.

"Sulu bölgelerimizde ayçiçek üretimiyle alakalı herhangi bir problemimiz yok"

Konya bölgesi, yağlık ayçiçek üretiminde yaklaşık 600 bin dekar civarında bir üretim alanıan asahip olduğunu anlatan Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "İklimin kurak gitmesi, yağışların azalması, hububat üretiminde olduğu gibi yeşil mahsul dediğimiz, mısır, ayçiçek, şeker pancarı gibi ürünlerde de bir takım verim düşüklüklerine neden olacağını tahmin ediyoruz. Sulu bölgelerimizde ayçiçek üretimiyle alakalı herhangi bir problemimiz yok. Rekoltelerimizde bir problem olacağını düşünmüyoruz. Yalnız kıraç alanlarda ekilen bazı bölgelerimizde kıraç alanlarda ekilen ayçiçeklerde birtakım rekolte düşüklükleri olabilir. Burada çiftçilerimizin elinden geldiği kadar yaptığı uygulamalar da olsa tabii iklimin bunda çok büyük etkeni oluyor. İklim yağış olmayınca, kurak gidince maalesef ürünlerin rekoltelerinde de düşüşler yaşanabiliyor" şeklinde konuştu.

"Ülkemizdeki yetiştirilen ayçiçekler tüketime yetecek seviyede"

Herhangi bir kayıp oluşması durumunda Bakanlığın destekleme yapabileceğini dikkat çeken Kırkgöz, "Bu yıl bakanlığımız muhtemelen rekolte kaybı yaşanan ürünlerde ve çiftçilerin maliyetlerini kurtaramayacakları seviyede fiyat oluşması durumunda ekstra desteklemelere de girecek. Burada ayçiçek de bu şekilde bir desteklemenin yapılacağını düşünüyoruz. Bakanlığımızın bu konuda bir çalışma yürüttüğünü de biliyoruz. Bu son tüketiciye giden üründeki fiyatı çok etkileyeceğini düşünmüyoruz. Çünkü çiftçilerimizin maliyetin altında kalan üretimlerde bakanlığımızın yaptığı ekstra destekleme çiftçilerimizin maddi açıdan kurtaracak seviyeye ulaşmasına neden oluyor. Bu da son tüketiciye giden ayçiçek yağındaki fiyatı arttıracağını çok da düşünmüyoruz. Çünkü ülkemizdeki yetiştirilen ayçiçekler tüketime yetecek seviyede. Hatta dönem dönem ihracata da ayçiçek yağı gönderdiğimiz oluyor. Böylesi dönemlerde birtakım söylentiler çıkartılarak bazı kişilerin haksız kazanç sağlamasına neden olmakta. Şu anda ayçiçek hasatlarına çok az bir süre kalmış durumda. İlk önce Trakya bölgesindeki ayçiçekler hasat edilecek. Muhtemelen oralarda da verim düşüklükleri yaşanabilir ama bu nihai ürün olan ayçiçek yağına çok fazla etkileyeceğini düşünmüyoruz" diye konuştu. - KONYA