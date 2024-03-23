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Konya'da Atıl Tarım Araziye Nohut Ekimi Projesi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayata geçirilen proje ile atıl ve boş bırakılan tarım arazilerine sertifikalı nohut ekimi yapılacak.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Toprak Dostu Nohut Projesi" kapsamında başvuruda bulunan 163 üreticiye toplam 8 bin kilogram nohut dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi (TAKE) kapsamında Beyşehir de Konya'da desteklemelerden istifade eden ilçeler arasında yer aldı. Proje, yüzde 50'si bakanlık, yüzde 50'si de çiftçi katkısıyla gerçekleştiriliyor. Toplamda 6 milyon liralık bir bütçeye sahip olan projenin yarısı bakanlık yarısı da proje katılımcısı üreticiler tarafından karşılanıyor. Söz konusu proje kapsamında Konya'nın 22 ilçesinde toplam 98 bin 100 kilogram sertifikalı nohut tohumu yüzde 50 hibe ile üreticilere dağıtıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Beyşehir Konya Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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