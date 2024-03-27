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Konya Beyşehir'de Üreticilere Budama Eğitimi Veriliyor

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde üreticilere uygulamalı budama eğitimi veriliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çiftçi ziyaretleri ve saha kontrollerinin sürdüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, ilçede bulunan örtü altı üretim alanları, hububat ekili araziler ve meyve bahçelerinin yakından takip edildiği vurgulandı. Açıklamada, talepte bulunan üreticilere ziraat mühendisleri tarafından uygulamalı budama eğitimlerinin de verilmekte olduğu belirtilerek, "Ayrıca, bahçe ıslahı konularında üreticilerimize teknik destek de sağlanmaktadır. Tarımsal üretim alanlarında üreticilerimiz karşılaştığı herhangi bir problemle ilgili olarak İlçe Müdürlüğümüzden teknik destek de alabilmektedir. Üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu diliyoruz" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Beyşehir Konya Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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