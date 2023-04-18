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Konut fiyatları Şubat ayında yüzde 141,5 arttı

Konut fiyatları Şubat ayında yüzde 141,5 arttı

Ekonomi Haberleri

Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 141,5, reel olarak ise yüzde 56,3 oranında arttı.

Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 141,5, reel olarak ise yüzde 56,3 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Şubat ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 oranında artarak 767,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 141,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 56,3 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 7,6, 9,5 ve 9,6 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 138,3, 142,1 ve 142,6 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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