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Komagene, Türkiye'nin En Büyük Franchise Markası Olarak Zirvedeki Yerini Korudu

Komagene, Türkiye'nin En Büyük Franchise Markası Olarak Zirvedeki Yerini Korudu
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Ekonomist dergisi tarafından yapılan 2024 yılı araştırması sonucunda, 3.050 şubesiyle Komagene, Türkiye'nin en büyük franchise markası olmaya devam etti. Marka, en yakın rakibine göre iki kat daha fazla büyüme gösterdi ve yılın ilk yarısında 2.758 şubesiyle zirvedeydi. Yaklaşık 300 yeni şube açarak liderliğini sürdüren Komagene, Türkiye'nin 1 numaralı franchise markası olmanın sorumluluklarını da artırdığını belirtti.

Ekonomist dergisi son sayısında Türkiye'nin en büyük 100 Franchise markasını açıkladı. Derginin 2024 yılı araştırmasına göre Komagene, 3.050 şubesiyle yine Türkiye'nin 1 numaralı franchise markası oldu. Marka, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı iki katına yükseltti. Komagene 2024 yılının ilk 6 ayında da 2.758 şubesiyle zirvedeydi. Son araştırma sonuçlarına göre Komagene yaklaşık 300 yeni şube daha açarak zirvedeki yerini iyice pekiştirmiş oldu.

Ekonomist dergisinin araştırmasını değerlendiren Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demiral, sonuçların kendileri için sürpriz olmadığını ancak çok mutlu olduklarını söyledi.

Franchise da Türkiye'nin 1 numaralı markası olmanın sorumluluklarını daha da artırdığını belirten Demiral, "Bu başarının gerçek sahibi olan çalışanlarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize ve tabii ki bizleri bugünlere getiren tüketicilerimize çok teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda fast food sektörünün 1 numarası olduklarını, 2024'ten itibaren ise tüm franchise sektörünün lideri konumuna yükseldiklerini söyleyen Demiral şunları söyledi: "Komagene'nin olmazsa olmaz ilkeleri var, çok büyük hedefleri var. Çiğ köftenin geleneksel tadını koruyarak en lezzetli ve en kaliteli şekilde tüketiciye sunmak gibi. İşte biz buna inandık. 19 yıldır da bu inancımızı hayata geçirmek için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu azim Komagene'yi önce Türkiye'nin 1 numaralı fast food markası yaptı sonra da 1 numaralı franchise markası haline getirdi."

Demiral bundan sonraki hedeflerinin çiğ köftenin küresel bir tat olarak anılmasını sağlamak olarak açıkladı.

Komagene, Türkiye'nin En Büyük Franchise Markası Olarak Zirvedeki Yerini Korudu

Adıyla Tadıyla Komagene

Marka adını Kommagene Uygarlığı'ndan (MÖ 163 - MS 72 ) alan Komagene, ilk şubesini 2005 yılında İstanbul'da açtı. Anadolu'nun tarihi bir lezzeti olan Çiğ Köfte, Komagene ustalarının yeni ve özgün dokunuşları sayesinde sağlıklı, kaliteli ve lezzetli ürünlere dönüştü. Kısa sürede milyonların tarifsiz tutku ile bağlandığı Komagene markalı ürünler, çiğ köftenin küresel bir tat olarak da anılmasını sağladı. Bu başarı Komagene'yi de Türkiye'nin sektör lideri konumuna yükseltti.

Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama A.Ş; gıda sektöründe üretim, pazarlama, satış, lojistik ve franchising alanlarında komple ürün ve hizmet üretmektedir.

10.500m2 kapalı alanda üretim yapan Komagene, tüm Türkiye'de ilk ve tek soğuk zincir kırılmadan ürünlerini şubelerin kapısına kadar sevkini gerçekleştiren markadır. Bu sayede Komagene ürünlerinin lezzeti ve kalitesi hiç değişmeden ilk üretildiği anın tazeliği ve tadı ile müşterilere sunulmaktadır.

Düşük yatırım maliyetleri ve yatırımın hızlı geri dönüş oranı sayesinde talep yoğunluğu yaşayan Komagene, franchise iş ortaklığına da büyük önem vermektedir. Bu anlayış sayesinde Komagene şubelerinin yüzde 99'u franchise olarak işletilmektedir.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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