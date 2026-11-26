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Kocaeli'de 330 milyon dolarlık doğrudan yatırımla hayata geçirilen maleik anhidrit üretiminin yapılacağı TN Maleik Petrokimya Fabrikası törenle açıldı.

Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) yıllık 50 bin ton kapasitesiyle iç pazar ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşılayabilecek tesisle, yıllık yaklaşık 60 milyon dolar ithalatın ikamesinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, açılış programında yaptığı konuşmada, zorlu uluslararası koşullara rağmen Rusya ve Türkiye'nin ulusal çıkarları gözeterek karşılıklı saygı temelinde işbirliğini geliştirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Yıllar içinde inşa edilen böylesine bir ortaklığın gücünün birbirini dinlemeye ve varılan anlaşmalara uyma iradesine bağlı olduğunu belirten Novak, Rusya'nın Türkiye ile bu ilkeler doğrultusunda çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Novak, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatları ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, onlarca yıl için planlanan projelerin örnekleri olduğuna değinerek, bu ortaklıkların ekonomi alanında global işbirliğini artırdığını, derinleştirdiğini ve çeşitlendirdiğini anlattı.

Bugün açılışını yaptıkları tesisin de tam olarak böyle bir işletme olduğunu ifade eden Novak, tesisin büyük limanlara yakınlığının ihracat açısından da fırsatlar sunduğuna işaret etti.

Novak, tesiste Türk mühendis ve işçilerin görev yaptığına dikkati çekerek, proje ölçeğinin, Rus iş dünyasının Türk ortaklarına duyduğu güveni ve onlarla uzun vadeli çalışma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Fabrikanın Türk sanayisinde hak ettiği yeri alacağına inandığını dile getiren Novak, tesisin en kısa sürede planlanan üretim kapasitesine ulaşarak yeni siparişler almasını diledi.

"Ticaret hacminin buralara gelmesinde Putin ve Erdoğan'ın çok büyük katkıları var"

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Tataristan'ın en önemli yatırımcısı olduğunu, bu anlamda Türkiye'nin ülkelerinde 10 fabrika kurduğunu söyledi.

Dış ticarette Türkiye ile gelinen seviyeden bahseden Minnihanov, buradaki tesis için Tataristan Cumhuriyeti'nin önde gelen petrokimya firmalarından Tatneft'in 330 milyon dolarlık yatırım yaptığını kaydetti.

Minnihanov, Tatneft'in genel olarak 1 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu aktararak, "Buralara nasıl yükseldik? Devlet başkanlarımızın Sayın Putin'in ve Sayın Erdoğan beyefendinin çok büyük katkıları vardır çünkü çok güçlü bir irade ortaya koydular. Bundan sonra da projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya ekonomisinde global olarak karışık bir durum bulunduğunu aktaran Minnihanov, ekonominin hassas olduğu bir dönemde böyle bir yatırım yapılmasının her iki tarafın da başarısı olduğunu vurguladı.

Minnihanov, tesisin öneminden bahsederek, ithal edilen ürünün açılan tesisle artık Türkiye'de üretileceğini bildirdi.

Programda Tatneft Genel Müdürü Nail Maganov ile GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Novak, Minnihanov, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat diğer protokol üyeleri butona basarak tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Enes Emengen, Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti'nden yetkililer katıldı.

Kaynak: AA