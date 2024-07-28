Kırşehir'de altın madeni isyanı! Siyanür tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge için çağrı

Kırşehir'de sürdürülen altın madeni arama çalışmalarına bölge halkı ve belediye başkanı ses yükselterek "Bu Kırşehir'in yok olması demek" diyor. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Haberler.com'un konuğu olarak bölgedeki talana dikkat çekti ve yetkililere seslendi.

SİYANÜR VE DİĞER KİMYASALLAR BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR

Altının bulunduğu bölge Mucur ilçesine bağlı Dağçiftliği Köyü, göçmen kuşların da konaklama noktalarından biri. Eğer bu altın madeni arama bölgesine ruhsat verilirse bölge yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Başkan Ekicioğlu, "Madenlerin çıkarılmasına karşı değiliz. Bu altınlar bizim ülkemizin değeri ama siyanür ve diğer kimyasallar kullanıldığı zaman sıkıntılar yaşanacak." sözleriyle tahribata dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DEN ÇIKARILAN 39 TON ALTININ 1 TONU EKONOMİYE KATKI SAĞLADI"

Ekicioğlu, Kentte 4 tane altın arayan firmanın olduğunun altını çizerek, "Şu ana kadar TBMM tutanaklarında var. 39 ton Türkiye'den altın çıkarılmış fakat sadece 1 tonu ülke bütçesine katkı sunmuş. Geriye kalan 38 tonu firmalara ait. Bunların bize bir faydası yok. Bu konuda bütün halk bu madenlerin daha sağlıklı çıkması için çaba göstermeli." ifadelerini kullandı.

BÖLGE HALKI KAYNAKLARIN TÜKENECEĞİNDEN ENDİŞELİ

Tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı bölgede maden firmaları, yer altı sularının zengin olması dolayısıyla bu bölgenin altının deniz olduğunu ve o suyu altın aramada kullanacaklarını ifade ediyor. Ancak vatandaşlar böyle bir durumda hem suyun kirleneceğinden hem de kaynakların tükeneceğinden endişeli.

Başkan Ekicioğlu, "Bu işi başarabilecek misiniz, mücadele edebilecek misiniz diye soruyorlar. Biz bu talana mücadele eden olarak anılacağız. Fakat onlar talanla anılacak. Bundan dolayı biz mücadele ettiğimiz için mutluyuz." sözleriyle ses yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.