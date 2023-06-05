Kırklareli merkezli firmaların ihracatı yüzde 22 arttı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 22,32 arttığını bildirdi. Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2023 mayıs ayında 17 milyon 242 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 22,32 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2023 mayıs ayında 17 milyon 242 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Yılın beş ayında 84 milyon 747 bin dolar ihracat yapıldığını ifade eden Ilık, ihracatın nisan ayına göre ise yüzde 3,5 arttığını bildirdi.

İhracat rakamlarının artması için çalıştıklarını kaydeden Ilık, "İhraç edilen ürünler olarak, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil, hazır giyim, çimento, cam, seramik, toprak ürünleri, yaş meyve, sebze ile demir ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Kenya, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Tanzanya ve Vietnam gibi ülkeler ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.