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Kilis haber: Kilis'te ekmeğe zam

Kilis haber: Kilis'te ekmeğe zam

Gelen Kilis haberine göre Kilis'te, 2.5 TL'ye satılan pide ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltildi.

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Kilis'te, 2.5 TL'ye satılan pide ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltildi.

Kilis'te un fiyatlarındaki yükselişe daha fazla dayanamayan Kilisli fırıncılar ekmeğe zam yapıldı. 166 gram olan ve 2.5 TL'den satılan pide ekmeğin tanesi 3 TL'ye yükseldi.

Lahmacun pişirme 1 TL 75 Kuruşa, büyük tepsi pişirme 4 TL, küçük tepsi pişirme 3 TL olarak belirlendi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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