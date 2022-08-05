Kilis haber: Kilis'te ekmeğe zam
Gelen Kilis haberine göre Kilis'te, 2.5 TL'ye satılan pide ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltildi.
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Kilis'te, 2.5 TL'ye satılan pide ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltildi.
Kilis'te un fiyatlarındaki yükselişe daha fazla dayanamayan Kilisli fırıncılar ekmeğe zam yapıldı. 166 gram olan ve 2.5 TL'den satılan pide ekmeğin tanesi 3 TL'ye yükseldi.
Lahmacun pişirme 1 TL 75 Kuruşa, büyük tepsi pişirme 4 TL, küçük tepsi pişirme 3 TL olarak belirlendi. - KİLİS
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi