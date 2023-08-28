Kılıçlar Köyünde Coğrafi İşaretli Soğan Hasadı Başladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde vatandaşların yüzde 90'nın gelir kaynağı olan ve geçmişi bir asır öncesine dayanan coğrafi işaretli 'Kılıçlar soğanı'nın hasadı başladı. Üreticiler, 14 kilogramlık bir çuval soğanı 150 liradan müşterilerine sunuyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde vatandaşların yüzde 90'nın gelir kaynağı olan ve geçmişi bir asır öncesine dayanan coğrafi işaretli "Kılıçlar soğanı"nın hasadı başladı. Üreticiler, 14 kilogramlık bir çuval soğanı 150 liradan müşterilerine sunuyor.

Kılıçlar köyünde yaşayan vatandaşların yüzde 90'ı soğan üreterek ekonomik kazanç sağlıyor. Çiftçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalara gelerek soğan sökümüne başlıyor. Şubat ayında ekimi yapılan ve ağustos ayında hasat edilen Kılıçlar soğanı, içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı sebebiyle diğer soğan çeşitlerinden ayrılıyor. 2014 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrasında 2017 yılı ekim ayında tescillenen "Kılıçlar soğanı"nın geçmişi ise bir asra dayanıyor. Üreticiler, 14 kilogramlık bir çuval tescilli soğanı 150 liradan müşterilerine sunuyor.

Köyde geçimini ürettiği soğanları satarak sağlayan Sevim Meşe, "Şubat ayında soğanı ekiyoruz. Çapasıydı suyuydu derken ağustos ayında da sökmeye başlıyoruz. Kılıçlar köyünün hakiki Kılıçlar soğanı, tescilli. Bu işler zor ama ata mesleğimiz, severek yapıyoruz" dedi.

Sabahtan akşama kadar tarlada soğan sökümü yaptıklarını anlatan çiftçi Nuray Peker, "Sökücüler ayrı, kesiciler ayrı, kovaları dökenler ayrı. Biz de kesiyoruz. Günümüz böyle geçiyor. Sabahtan akşama kadar bu işi yapıyoruz. Köyümüzün soğanı tescilli, alan da memnun, satan da memnun. Rağbet görüyor soğanımız" ifadesini kullandı.

Köyün kendine has bir bitki örtüsü olduğunu belirten Aydın Payar ise, "Türkiye'nin neresinden tohum getirirsen getir mor kırmızı soğan oluyor. Kırıkkale'nin başka illerinde olmuyor bu soğan. Soğanımız bu yöreye ait. Bizim soğanımızın yüzde 100'ü suludur. Soğanımız coğrafi işaretli, tescillidir. 2017 yılında tescil edildi. Müşterilerimiz araçlarıyla geliyor, soğanını köyümüzden alıyor. Pazarlamada sıkıntımız yok. Köyümüz 150 hanedir. Yüzde 90'ıın geçim kaynağı soğandır. Eken insanlar en az 10 dönüm soğan ekiyor" diye konuştu. - KIRIKKALE