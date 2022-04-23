Kılıçdaroğlu'nu haklı çıkartan "Fatura" anketi! Ödemekte zorlananların oranı yüzde 57 seviyesinde

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından Mart ayına ilişkin elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili verileri paylaştı. Özer Sencar, yaptığı paylaşımda "Seçmenlerin yaklaşık beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Ödeyebilenlerin de büyük kısmı çok zorlandığını söylüyor" açıklamasında bulundu.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK ZORLANIYOR

Özer Sencar'ın yayınladığı verilere göre; elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirten vatandaşlar %19'luk bir kesimi oluşturuyor. Faturalarını ödeyebilen ama çok zorlandığını belirten vatandaşların oranı ise %57 seviyesinde. Faturaları ödeyemediğini belirten vatandaşların oranı Şubat ayında %14.4 iken bu oran Mart ayında 18,6 oldu. "Ödeyebiliyorum ama çok zorlanıyorum" cevabını veren vatandaşların oranı ise şubat ayında 58,2 iken Mart ayında 57,0'a düştü.

KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNİN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

2022 yılı içerisinde arka arkaya elektrik faturalarına gelen zam sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu zamlara tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu faturasını ödeyemeyen insanların sözcüsü olmak ve hükümete geri adım attırmak istediğini söylemişti. Bununla birlikte "Zamlar geri alınıncaya dek faturaları ödemeyeceğim" diye konuşmuştu. 2,5 aydır elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun da önceki gün evinin elektrikleri kesilmişti.

İşte MetroPOLL'ün anketinden çıkan sonuç;

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Türkiye'de 4 milyona yakın abonenin elektriğinin kesildiğini öne süren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu eylemim, bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildir. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Mücadelem, ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. Ama aynı zamanda, dünyanın tüm demokratlarına da bir çağrıdır. Eşimle birlikte 1 hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım. Tereddüt ediyor muyum? Asla. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum, ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım."

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