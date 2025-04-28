Kentsel Dönüşümde Afet Odaklı Yaklaşımlar Öne Çıkıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası 'afet odaklı' yaklaşımla kentsel dönüşüm adımlarının hızlandırılmasının önem taşıdığını bildirdi.

TMB, yılın ilk çeyreğine ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımladı.

Raporda sektörün, geçen yılı ekonomik ve jeopolitik olumsuzluklara rağmen deprem bölgesinin yeniden inşasının da etkisiyle genel ekonominin üzerinde büyümeyle kapattığı aktarılarak, bu yılın ilk çeyreğinde de sektöre yönelik benzer problemlerin devam ettiğine işaret edildi.

ABD'nin tarife politikalarının, ticaret sistemini aşırı korumacı hale getirdiği belirtilen raporda, Türk inşaat sektörünün de ülkelerin aşırı korumacı tedbirleri nedeniyle zorlanabileceğine dikkat çekildi.

Türk inşaat sektörü yurt dışı pazarda büyümeye devam ediyor

Raporda, Türk inşaat sektörünün yılın ilk çeyreğinde 560 milyon dolarlık 14 projeye imza attığı bildirilerek, en fazla iş üstlenilen ülkeler arasında Türkmenistan, Libya ve Irak'ın öne çıktığı ifade edildi.

Türk inşaat sektörünün yurt dışı pazarda hızla büyümeye devam ettiği aktarılan raporda, "Ancak sektördeki rekabet gücünü artırmak için finansman sorunlarının çözülmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Türk inşaat sektörü için bu yılın önemli fırsatlar sunduğu vurgulanarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Ukrayna'nın yeniden inşasının sektör için öncelikli hedef haline geldiği aktarıldı.

"Kentsel dönüşüm adımlarının hızlandırılması büyük önem taşımaktadır"

TMB Başkanı Eren de İstanbul'da meydana gelen depremlerde can kaybı olmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem, yıllardır dile getirmiş olduğumuz üzere afet odaklı kentsel dönüşümün zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemizde 1999 Marmara Depremi öncesi şartnamelerle yapılmış çok büyük yapı stoku bulunmakta olup 'afet odaklı' yaklaşımla kentsel dönüşüm adımlarının hızlandırılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için 2019'da çıkarılan 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik', yurt çapında etkin ve taviz verilmeden uygulanmalıdır."