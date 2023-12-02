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Kente değer katanlar ödüllerini aldı

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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından Gaziantep'in öncü isimlerini ve kurumlarını ödüllendirmek, teşekkür etmek ve topluma ilham veren başarı öykülerini kutlamak amacıyla düzenlenen GAGİAD Ödülleri'nin 13'üncüsü gerçekleşti.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından Gaziantep'in öncü isimlerini ve kurumlarını ödüllendirmek, teşekkür etmek ve topluma ilham veren başarı öykülerini kutlamak amacıyla düzenlenen GAGİAD Ödülleri'nin 13'üncüsü gerçekleşti. GAGİAD 13'üncü Ödül Töreni'nde 18 kategoride 21 ödül sahiplerini buldu.

1998 yılından bu yana her 2 yılda bir yapılan ve Gaziantep için çalışan, kente değer katan isim ve kurumların ödüllendirildiği GAGİAD Ödülleri'nin 13'üncüsü mülki idare ve yerel yönetim temsilcileri, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katılımıyla Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Ödül töreninde Gaziantep'in önemli liderleri, iş dünyasının öncü isimleri, kültür-sanat camiasından isimler ve genç yetenekler başta olmak üzere birçok isim Gaziantep'in kalkınmasına yaptıkları katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, ödül alan herkesin GAGİAD için bir gurur ve mutluluk vesilesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün 13. ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Çok heyecanlıyız. İki yılda bir düzenlediğimiz bu ödül töreni yaklaşık 26 yıldan bu yana devam ediyor. Bugün 18 kategoride 21 tane ödül vereceğiz ve buradaki en önemli gayemiz şehrimize ve ülkemize katkıda bulunmuş insanları ödülle taçlandırmak. Bunu da çok önemsiyoruz çünkü başarının da takdire ihtiyaç ve muhtaç olduğunu, başka insanlara, topluma faydalı ve yararlı olacağını düşünerek 26 yıldır bu ödül törenlerine devam ediyoruz" dedi.

Ödül törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Zeki Konukoğlu, Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Sanko Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, GAGİAD geçmiş dönem başkanları Nejat Koçer, Erhan Özmen, Yaşar Erturhan, Ertuğrul Teymur, Taner Özdurak, Bora Tezel, geçmiş dönem kadınlar kurulu başkanları Yeşim Erturhan ve Müge Tezel, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Yeter'in de bulunduğu çok sayıda protokol ve davetli katılım sağladı.

Gece boyunca birbirinden değerli isimler 18 farklı kategoride 21 ödül kazandı. Genç Yetenek kategorisinde Irmak Akıncı ve Kıvanç Sonsayar, bilim kategorisinde Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ve Sanko Koleji öğrencileri Sude Naz Gülşen ile Ekin Asyalı, kültür/çevre kategorisinde Karkamış Antik Kenti Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti, sağlık kategorisinde Prof. Dr. Emre Balık ödül aldı. Eğitim kategorisinde Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ödüle hak kazanırken, spor kategorisinde takım olarak ALG Spor, bireysel olarak ise Esra Karabağ ödüllendirildi. ARGE/Girişimci kategorisinde Novatech Tıbbi Cihaz Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sanat kategorisinde Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi, sanat/resimde Gülay Karslıgil, sanat/müzikte Abdullah Oğuz Sırmalı gibi isimler de ödül kazandı. Basın/yayın kategorisinin kazananı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, edebiyat/tarihin Eyüphan Erkul, yaşayan tarihin Mehmet Ali Macık, sosyal hizmetlerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, gastronominin Doğa Çitçi, kadın girişimcinin Jülide Konukoğlu, turizmin Hışvahan'ın sahibi Mine Özmen olurken, GAGİAD Özel Ödülü kategorisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ödüllendirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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