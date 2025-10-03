Kemik Erimesini Yenip Kendi Markasını Kurdu

Yalova'da kadın girişimci Dilek Öztürk, ileri derecede kemik erimesi hastalığını ilikli kemik suyu ve kolajen formülleri sayesinde yenerek sağlığına kavuştu. Kendisi gibi şifa arayanlardan gelen taleplerin artması üzerine kendi markasını kuran kadın girişimci, Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerini gönderiyor.

9 yıl boyunca kemik erimesiyle mücadele veren ve hatta yolda yürüyemez hale gelen Öztürk, ağrılarını hafifletmek için başladığı araştırmalar sırasında keşfettiği ilikli kemik suyu formülü sayesinde sağlığına kavuştu. Kendisi gibi şifa arayanların taleplerinin her geçen gün artması üzerine kendi marka tescilini alan kadın girişimci, Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de destekleriyle Safran köyünde üretime geçti. Evli ve bir çocuk annesi olan 54 yaşındaki Dilek Öztürk, 40 yaşında hastalığına teşhis konulduğunu belirterek, "Yolda yürüyemez hale gelmiştim, desteksiz adım atamıyordum. Artık kemiklerim kendiliğinden kırılacak seviyedeydi. 9 yıl mücadele ettim. Şimdi ise koşabiliyorum" dedi.

Hastalığı sürecinde serum tedavilerinin ağır yan etkileri nedeniyle farklı bir yol aradığını ifade eden Öztürk, doktorunun önerisiyle ilikli kemik suyu ve kolajen üzerine araştırma yaptığını söyledi. Pandemi döneminde üç ay boyunca tarifleri inceleyerek kendi formülünü geliştirdiğini söyleyen Öztürk, ilk kürün sonunda ağrılarında azalma hissettiğini belirtti.

Öztürk, genç büyükbaş hayvan kemiklerini kullanarak üretim yaptıklarını belirterek, "Kemikler 12 saat suda bekletilip yıkanıyor, ardından düşük ısıda fırınlanıyor. 30 saat pişirme sürecinden geçiyor. Bitki karışımlarıyla destekleniyor. Kimyasal kesinlikle kullanmıyoruz. Ev usulü ama çok daha titiz bir şekilde yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Müşterilerinden gelen olumlu geri dönüşlerin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Öztürk, "Ankara'da bir müşterimin oğlu, bağırsak problemi nedeniyle kortizon kullanıyordu. Bana sürekli ağlayarak telefon açıyordu. Şimdi tamamen iyileşti, kortizonu bıraktı. Böyle haberler beni işime daha çok bağlıyor" diye konuştu. - YALOVA