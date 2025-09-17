Kemer'de Su Altı Arkeoloji Müzesi Yapılıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde yapım aşamasındaki Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde Akdeniz kıyılarında tespit edilen batıklardan çıkarılan tarihi eserler sergilenecek.

Türkiye'nin ikinci su altı arkeoloji müzesi için Ayışığı Koyu'nda kazı çalışmaları devam eden Idyros Antik Kenti'nin içerisinde yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alan ayrıldı. Ülkenin su altı arkeolojisindeki birikimini kalıcı şekilde görünür kılacak müzenin gelecek yıl içerisinde tamamlanması ve gece müzeciliği projesine dahil edilmesi planlanıyor.

Müzenin bölgenin turizm potansiyeline de özellikle kültür alanında değer katması bekleniyor.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli müze yatırımlarından birinin Kemer'de hayata geçirileceğini söyledi.

Geleceğe Miras Projesi ile yapılan art arda keşiflerin özel bir müze ihtiyacını beraberinde getirdiğini belirten Zoroğlu, bu doğrultuda Kemer'de çalışmalara başlandığını bildirdi.

Müzenin projesinin tamamlandığını dile getiren Zoroğlu, "Müzeyi teknik altyapısını tamamladıktan sonra gece müzeciliğinin bir uğrak noktası olarak hayata geçireceğiz. Umuyoruz ki önümüzdeki yıl hayata geçirmiş oluruz." dedi.

Müzede Akdeniz kıyılarında tespit edilen 400'den fazla batıktan elde edilen seramik tabak, kap kacak ve amfora gibi eserlerin sergileneceğini aktaran Zoroğlu, müzenin hem bilimsel hem de turistik açıdan önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı.

Zoroğlu, Kumluca batığı başta olmak üzere bölgede yürütülen su altı kazılarında çıkarılıp Antalya Müzesi'nde korunan eserlerin de yeni müzede yer alacağını kaydetti.

Kemer'in Antalya turizminde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Zoroğlu, "Doğasıyla, tarihiyle, nitelikli tesisleriyle Kemer önemli bir turizm destinasyonu. Bölgede mevsimsel sorunları bir yandan spor turizmiyle bir yandan da kültürel mirasla aşmayı hedefliyoruz. O yüzden oraya Bodrum'dan sonra Türkiye'nin ikinci su altı arkeoloji müzesini planladık, Idyros Antik Kenti içerisinde." diye konuştu.

Zoroğlu, bölgenin su altı eserleri açısından da zengin olduğunu işaret ederek, "Dalış turizminde Kemer, Kaş ile ülkemizin en önemli merkezi. Özellikle harcama yapan turistin Antalya'ya gelmesinde önemli bir destinasyon. Yapacağımız müze de buranın cazibesini daha da artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

"Müze, acenteler, turistler ve otelciler için çok önemli bir proje"

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da müzenin bölgenin kültür turizmini hareketlendireceğini belirtti.

Müzenin Idyros Antik Kenti'nde yapılıyor olmasının da önemli olduğunu ifade eden Yorulmaz, şunları söyledi:

"Kemer, müzenin tamamlanmasıyla tarih ve kültür anlamında bambaşka bir nokta olacak, bir çekim merkezi haline gelecek. Hem acenteler, hem turistler hem de otelciler açısından çok önemli bir proje. Deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında farklı turizm destinasyonlarına ihtiyacımız var, kültür de en önemli unsurlardan biri. Bu açıdan müzeyi önemsiyoruz."

Yorulmaz, "her şey dahil" sistemiyle tatil yapan turistleri, otel dışına çıkaracak cazibe merkezlerine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Otelde kaliteli hizmeti gören misafirlerin çok fazla dışarıya çıkmak istemediğini belirten Yorulmaz, "Misafirlerin dışarıda da harcama yapabilmesi için belli argümanlar oluşturmak gerekiyor. Müze de bunlardan biri, müzeye gitmek isteyen turist Kemer turu da atacak, bundan esnaf da faydalanacak." ifadelerini kullandı.