Kearney'in araştırmasına göre, küresel devlerin enflasyona karşı yeni silahı 'değer mühendisliği'

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, küresel şirketlerin yöneticileri arasında gerçekleştirdiği "Satın Almada Mükemmeliyet" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıllık ciroları 2 milyar doların üzerindeki 600 şirketle gerçekleştirilen araştırma, enflasyonun 1 numaralı gündem maddesi olduğunu ve maliyet baskısıyla mücadelede satın alma yönetimlerinin stratejik rol üstlendiğini ortaya koydu.

Küresel devler, enflasyonist süreci yönetmek için genel maliyet yönetim tekniklerinin yanında "değer mühendisliği"nden de yararlanmaya başladı.

Araştırma, üst düzey yöneticilerin yüzde 80'inin satın alma birimlerinin şirkete stratejik önemde katkı yaptığını düşündüğünü gösterdi.

Araştırmaya göre, küresel ekonomide son 3 yıl; Kovid-19 salgını, Rusya- Ukrayna savaşı ve enflasyondaki sert artış nedeniyle çok çalkantılı geçti. Ekonomik dengeleri bozan bu olaylar küresel şirketleri ham madde ve ara girdi tedarikinde zorladı. Bu dönemde yaşanan arz sıkıntıları dengenin tedarikçilerden yana değişmesine neden oldu ve maliyetler sert biçimde yükseldi. Bu süreçte satın alma yönetimi büyük önem kazandı.

Küresel şirketlerin mali işlerden sorumlu üst düzey yöneticilerinin (CFO) yüzde 92'si, satın alma yönetimlerinin tedarik süreçleri ve maliyetlerin kontrol altında tutulması konusunda beklentilerini karşıladığını veya aştığını belirtti.

CFO'ların yüzde 85'i, satın almanın sağladığı değer konusunda emin olduklarını aktarırken, bu oran 2017'de yapılan araştırmada yüzde 31 ile sınırlı kalmıştı.

Öte yandan, Kearney, satın alma süreçlerinin etkinliğini ölçmek isteyen şirketlere yönelik bir değerlendirme aracı geliştirdi. Kearney'in internet sitesinde yer alan çalışma, Türk şirketlerine de satın almada mükemmeliyet seviyelerini ölçme ve değerlendirme imkanı sağlıyor.

"Şirketlerin ana gündem maddesi maliyetlerin nasıl düşürüleceği oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, satın alma yönetimlerine duyulan güvendeki sert artışın; salgın, yüksek enflasyon, savaş gibi zorlu olayların arka arkaya yaşandığı 3 yıllık dönemden başarıyla çıkıldığını gösterdiğini aktardı.

Enflasyonun bütün dünyada uzun zamandır görülmeyen seviyelere çıkması nedeniyle de satın almanın büyük önem kazandığını vurgulayan Okutur, "Tüketici enflasyonu Amerika ve Avrupa'da son 40 yılın zirvesine yükseldi. Yüksek enflasyon ortamında şirketlerin ana gündem maddesi, maliyetlerin nasıl düşürüleceği oldu. Satın almada mükemmeliyete ulaşan şirketler, maliyet yönetim teknikleri ve değer mühendisliğini kullanarak bu süreci başarılı biçimde yönetti." değerlendirmesini yaptı.