Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin 2024 İkinci Çeyrek Büyüme Rakamını Değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan, 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin değerlendirme yaptı. Başkan Yalçın, "Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ikinci çeyreği (nisan-haziran dönemi) Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı yüzde 2,5 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme oranı yılın ilk çeyreğinde 5,3 olarak gerçekleşmişti. Yaşanan düşüşe rağmen ikinci çeyrekte elde edilen oran ekonomimizin güçlü duruşunun göstergesi konumundadır." dedi.

Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin etkisinde olan Türkiye'nin büyüme rakamında düşüş olsa dahi 16 çeyrektir üstü üste kesintisiz büyüme sağlanmasının önemli olduğunu aktaran Yalçın, ".Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedeflere daha kısa sürede ulaşılabilmesi için sanayilerimizin-ihracatçılarımızın özellikle ucuz maliyetli krediye kolay ulaşımı sağlanmalı, yeni destekler verilmelidir. İhracatımızın neredeyse yarısını gerçekleştirdiğimiz AB ülkelerindeki ekonomik daralma, dünya genelinde yaşanan tüm zorluklar ve ihracat pazarlarındaki daralma 2024 yılı ikinci çeyreği büyüme rakamında düşüşe neden olmuştur. Yılın kalan 2 çeyreğinde de düşüşler görülebilir ancak Türkiye ekonomisinin büyümeyi sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Büyümede yaşanan daralma umutları kırmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"GSYH'yi oluşturan başlıklar incelendiğinde; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, hizmetler yüzde 2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 0,6 artış göstermiş, sanayi sektöründe ise yüzde 1,8 azalma yaşanmıştır. Orta Vadeli Plan'a göre 2024 yılında 267 milyar dolarlık ihracat hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi ve büyüme rakamlarının yukarı yönlü olabilmesi için ihracatımızda da etkili büyüme sağlanması gerekmektedir. İşçilik maliyetlerinin yüksekliği, döviz kuru sıkıntıları, girdi maliyetleri gibi nedenlerle uluslararası piyasalardaki rekabet yapabilme kapasitemizin azaldığı görülmektedir. Sanayicilere verilecek destekler, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki büyüme hızını artırabilecektir. Sanayicilerimiz, Eximbank'tan sağlanan kredi hacminin artırılmasını beklentimizdir. Sağlanacak yeni destekler, verimlilik ve istihdam artışına olumlu etki yapacaktır. 2024 yılı için en önemli konu enflasyon olmaya devam edecektir. Sürdürülebilir büyüme için kontrol altına alınmış bir enflasyon en önemli şarttır." - KAYSERİ