Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Mesleki Eğitim konulu toplantıya katıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve protokolün yer aldığı 'Mesleki Eğitim' konulu istişare toplantısına katıldı. Başkan Yalçın, Kayseri OSB olarak mesleki eğitime yönelik yaptıkları çalışmaları içeren raporu Milli Eğitim Bakanı Sn. Prof. Dr. Yusuf Tekin'e sundu.

Başkan Yalçın, Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında yaptığı konuşmasında Kayseri OSB yönetimi olarak mesleki eğitime yönelik yaptıkları çalışmalar ve sanayi-eğitim işbirliği noktasındaki çabalarını paylaştı. Yalçın, Kayseri OSB Teknik Koleji halkında bilgiler aktardı ve yaşanılan sorunlara ilişkin görüşlerini de dile getirdi. Başkan Mehmet Yalçın toplantıda, Kayseri OSB Teknik Koleji'nde yürütülen eğitim faaliyetleri başta olmak üzere, sanayi-eğitim işbirliği ve işbaşı eğitimlerine ilişkin yapılan çalışmaların da yer aldığı raporu Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e takdim etti. Gerçekleşen toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, mesleki eğitime büyük önem verdiklerini ve sanayicilerin nitelikli işgücü taleplerinin karşılanması noktasında gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Yalçın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirilen mesleki eğitime yönelik istişare toplantısının sorunların aktarılması ve çözüm yollarını bulunması bakımından önem arz ettiğini belirtti.

Yalçın; "Bu toplantı sayesinde sanayicilerimizin taleplerini dile getirme şansı bulduk. Mesleki eğitime yönelik Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu'nun faaliyete geçmesi ve bölgemizde mühendislik-mimarlık fakültesi kurulması için attığımız adımları paylaşma fırsatı bulduk. Bundan sonraki süreçte de mesleki eğitimin gelişmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin'in şehrimizin mesleki eğitime yönelik taleplerinin dile getirildiği toplantıda yer almalarında dolayı büyük bir mutluluk duydum. Kayseri OSB sanayicilerimiz adına kendilerine şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi. - KAYSERİ