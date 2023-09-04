Kaynak işçisi bulunamadı meslek lisesi öğrencileri memleketleri için üretime geçti

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılacak olan GES projeli semt pazarı inşası için meslek lisesi öğrencileri iş başı yaptı.

Kozan Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda 4 bin 620 metrekare alan üzeri kapatılarak parkesi düzenlenen semt pazarı şimdi kendi güneş enerjisini üreterek modern semt pazarına dönüşüyor. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede yatırımın hızlanması ve güneş enerjisi üreten panellerin kurulumu için kaynak ustası aradıklarını ama istenilen sürede bulunmaması üzerine Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal atölyesi eğitimcileri ve öğrencileri ile birlikte kentin semt pazarını hızla inşa etmeye başladı.

Kozan Belediyesi tarafından projesi tamamlanan GES projeli semt pazarına yapılan ek 2 bin 132 metre kare alanın kapatılması için öğretmen ve öğrenciler yoğun bir mesai gerçekleştirirken, öğrenciler alanlarında çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin semt pazarı inşasını yerinde inceleyen Özgan, kaynak işçisi bulunamamasının ardından kendi öz kaynakları ve öğrencileri ile çalışmaları hızlandırdıklarını kaydederek, "Şuan Türkiye kaynak işçisi bulunamıyor. Burada gençlerimize sesleniyoruz meslek lisesini tercih etsinler hem iş bulması kolay hem de önü açık bir sektör. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi takdir ediyoruz. Hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize gösterdikleri olağanüstü çaba için sonsuz teşekkür ediyorum. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla 83 ton demir kullanarak tamamlayacağımız 2 bin 132 metrekarelik yeni kapalı alanımız hayırlı olsun. Gelişen ve daha güzel yaşanabilir bir Kozan için çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum " dedi.

Metal Öğretmeni Halit Sönmez yaz günü zorlu bir mesai yaptıklarını ama öğrencilerin hem öğrenip hem ürettiklerini kaydederek "Hep tekrarı olacak ama öncesini de biz yaptık sonunu da biz yapıyoruz. Şimdi de yazın ortasında yine kendi hatırına aslında bu sıcakta toplanıp öğretmenlerin bunu yapması çok zordu ama başkanımızı kırmadık. İşi de aldık, yapıyoruz. Hem öğrencilerimiz bu işte büyük bir çatıyı, çaplı bir çatı nasıl yapıldığını öğreniyor. Hem de biz de tecrübelerimizi bir daha yeniliyoruz. Güzel bir iş çıkacak proje kendilerine hizmet için teşekkür ederiz. Yoğun çalışıyoruz, direkler bitti yerine koyduk. Sırada makas var. Direkleri diktiğimizde yarın itibariyle makaslara başlayacağız" diye konuştu.

Okul Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut öğretmen ve öğrenciler ile başarılı bir çalışmaya imza atıldığını kaydederek "Cuma pazarı kapalı alanı daha önce ilk yapıldığı zaman yine belediye başkanımızın döneminde okulumuzun yardımıyla işbirliği yapılmıştı. Yine bu eksik kalan kısmının da okulumuzla iş birliği yaparak tamamlanmasına çalışılıyor. Şu an atölyemizde yirmi kişiyle bu işi yetiştirmeye çalışıyoruz. Belediye başkanımıza, mesleki eğitime verdiği destek için ayrıca okulumuza duyduğu güven için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenciler hem iş öğrenip hem de çalışma imkanı bulduklarını kaydeden Yusuf Kartboğa" Bizler için çok iyi bir iş. Öğretmenlerimiz ile

birlikte çalışıyoruz. Hem iş öğreniyor hem memlekete fayda sağlıyor. bizim için avantaj" diye konuştu. - ADANA