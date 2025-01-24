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KATSO Başkanı Kadir Bozan, "2025 yılını Kars için ihracat yılı ilan ediyoruz"

KATSO Başkanı Kadir Bozan,
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Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Kars'ın ekonomik potansiyeli ve gelecek hedefleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Kars'ın ekonomik potansiyeli ve gelecek hedefleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Kars'ın ihracat rakamlarındaki düşük seviyelere dikkat çeken Bozan, "2025 yılını Kars için bir dönüm noktası olarak belirliyoruz. Bu yılı 'Kars İçin İhracat Yılı' ilan ediyor ve şehrimizi uluslararası ticaretin güçlü bir oyuncusu haline getirmek için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Kars'ın Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan stratejik konumu, kültürel zenginlikleri ve üretim potansiyeli ile adeta bir ticaret merkezi olma fırsatına sahip olduğuna dikkat çeken Bozan, "Ancak bu avantajlarına rağmen Kars, ihracat rakamları ve ihracatçı üye sayısı bakımından henüz hak ettiği noktaya ulaşamamıştır. Şehrimizin mevcut ihracat potansiyeli değerlendirildiğinde, bu konuda atılacak daha pek çok adım olduğu görülmektedir. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu tabloyu değiştirmek ve Kars'ı bölgesel ticaretin yanı sıra uluslararası ticarette de güçlü bir oyuncu haline getirmek için 2025 yılını "İhracat Yılı" ilan ettik. Bu kararla, Kars'ın ihracat hacmini iki katına çıkarmayı, ihracatçı üye sayısını artırmayı ve Karslı firmalarımızı küresel pazarlara entegre etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kars'ın ihracatındaki zayıflık ve hedeflerimiz"

Kars'ın ihracat rakamları, bölgedeki diğer illerle kıyaslandığında ne yazık ki yeterli seviyede olmadığının altını çizen Bozan, "Mevcut ticaret yapısı daha çok iç pazara odaklanmış durumda ve bu da üreticilerimizin gelirlerini sınırlamaktadır. Kars'ın kalkınması ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme yakalaması için ihracatın stratejik bir öncelik haline gelmesi gerektiği açıktır. Bu kapsamda, Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak birkaç temel hedef belirledik. İhracatçı firma sayısını artırmak: Üyelerimize ihracat süreçlerini kolaylaştırıcı eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunarak, yeni ihracatçılar kazandırmayı amaçlıyoruz. Kars'ın ihracat hacmini iki katına çıkarmak: Şehrimizin mevcut ihracat potansiyelini harekete geçirerek, hem ticaret hacmini hem de katma değerli ürünlerin ihracatını artıracağız. Kars'ı uluslararası ticaretin merkezi yapmak: Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği (DAİB) ile iş birliği yaparak, şehrimizi uluslararası platformlarda tanıtacağız" şeklinde konuştu.

"SERKA desteğiyle daha güçlü bir hedef"

Kars'ın ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak için Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten KARSO Başkanı Kadir Bozan, "Ajansımızın destekleriyle, ihracat potansiyeli olan firmalarımızı tespit ederek, onları üretimden dış pazara kadar uzanan her adımda destekleyeceğiz. Üretimden nakliyeye, Gümrükleme işlemlerinden dış pazar araştırmalarına, Satış ve satış sonrası süreçlerden ücret tahsilatlarına kadar her alanda birebir danışmanlık sağlayacağız.

Bu rehberlik sayesinde firmalarımızın ihracat süreçlerini sadece kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda risklerini azaltarak daha güvenli bir şekilde uluslararası ticarete atılmalarını sağlayacağız" ifadesinde bulundu.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, daha sonra şunları söyledi.

"Bu hedeflere ulaşmak için kapsamlı bir yol haritası hazırladık. İlk olarak, üyelerimize yönelik dış ticaret ve e-ticaret eğitim programları düzenleyeceğiz. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle, ihracata yeni başlayacak firmalarımıza birebir danışmanlık hizmetleri sağlayacağız. Bu süreçte, ürünlerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve ticaret belgelerinin düzenlenmesi gibi konularda rehberlik edeceğiz.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yakın iş birliğimiz sayesinde, Karslı iş insanlarımızı hem finansal desteklerden faydalandıracak hem de uluslararası ticaret süreçlerine hazırlayacağız. TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun vizyonu doğrultusunda, küresel ticarete entegre olmuş güçlü bir Kars inşa etmeyi hedefliyoruz. Yurt dışı pazar araştırmaları ve iş geliştirme ziyaretleri ile Karslı iş insanlarımızı uluslararası pazarlarla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, UR-GE projeleri ve ticaret heyetleri aracılığıyla, Kars'ın ihracat ürünlerini dünyanın farklı noktalarına ulaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, lojistik avantajlarımızı güçlendirecek önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. 2025 yılı, Kars'ın ihracat hikayesinin yazıldığı bir yıl olacak. Bu süreçte, üyelerimizin, kamu kurumlarının ve ticaret dünyamızın ortak çabalarıyla, Kars'ın ekonomik kalkınmasını bir üst seviyeye taşıyacağız. Hedefimiz, sadece rakamları artırmak değil; aynı zamanda sürdürülebilir bir ticaret ekosistemi oluşturmaktır. Bu büyük dönüşümde, siz değerli basın mensuplarının desteği de bizler için son derece kıymetlidir. Hep birlikte, Kars'ı Türkiye'nin ihracat haritasında hak ettiği yere taşıyabiliriz." - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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