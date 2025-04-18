Kartalkaya Yangını Sonrası Bolu Turizminde Düşüş

KARTALKAYA'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınının ardından Bolu'daki tüm otellere ilgi azaldı. Kentin ekonomisinin yüzde 25'ini karşılayan turizm sektörü darbe alırken, otel sahipleri krizin aşılması için düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, "Bolu iki milyon turist ağırlayan bir kent. Bir yanlışın bütün kenti cezalandırmasına karşıyız" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından, kentteki turizm tesislerinin tamamına ilgi azaldı. Otellerde, daha önceki yıllarda özellikle tatil günlerinde yüzde 90'a ulaşan doluluk oranları, yangın sonrası tatil günlerinde yüzde 20'lere geriledi. Kent ekonomisinin yüzde 25'ini karşılayan turizm sektöründeki bu düşüşün ardından çıkış yolu arayan otel yetkilileri, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Ticaretin Kalbi Turizm Çalıştayı'nda bir araya geldi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştaya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, kamu kurumları ve otellerin yetkilileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, "Bolu, iki milyon turist ağırlayan bir kent. 10 bin yatak kapasitesiyle 7 bin kişiyi istihdam eden turizm sektörü Bolu ticaretinin yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor. Bu sayıda, yangından sonra ciddi bir düşüş yaşandı. Bir yanlışın bütün kenti cezalandırmasına karşıyız. Tatil dönemlerinde yüzde 90'lara varan doluluk oranı yaşayan otellerde, Ramazan Bayramı tatilinde doluluk oranı yüzde 15-20'lere kadar düştü. Bunun için acil bir adım atmak istedik" dedi.

'KENTİMİZ OLAYDAN SONRA KÖTÜ ANILIR HALE GELDİ'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise otel yangınının kenti etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Turizm Bakanlığı'nın eksikler ve yapılması gerekenler için 1 yıl süre vermesini istiyoruz. Kentimiz yaşanan olaydan sonra kötü bir şekilde anılır hale geldi. Bu da doluluk oranlarına yansıdı. Olay bizim kentimizde yaşandığı için Bolu'nun özel bir durumu oldu. Diğer kentlerde bu kadar hassasiyet gösterilmiyor. Biz konuyu birinci gündem maddemiz haline getirdik. Valiliğin koordinasyonunda oluşturulan komisyon, çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef çok sayıda otelde eksiklikler tespit edildi. Bazıları yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu konuda biraz zaman kazanmamız gerekiyor. Benim önerim Turizm Bakanlığı konaklama yerleriyle ilgili riskleri tespit ederek master planı hazırlamak için 1 yıl izin verirse daha iyi olur."

'FİZİKEN HAZIRLADIĞIMIZ BİNALARI PROSEDÜR OLARAK HAZIRLAYAMIYORUZ'

Otel işletmecisi Emrah Yaman ise otellerin hem yangın hem depremsellik açısından denetlenmesinden dolayı gerekli ruhsatları mevzuat eksikleri nedeniyle alamadıklarını söyleyerek, "Ben oteli 2017 yılında açmam nedeniyle 2007 yangın yönetmeliğine göre yapıldı. Tek yangın merdiveni kurtarıyordu. 2018 yılında yangın yönetmeliğinde yapılan güncelleme ile beraber ikinci yangın merdivenine ihtiyacımız var. Mevcut müşteri merdivenini korunaklı hale getirerek yangın merdiveni olarak kullanmamızda bir sakınca yok. Biz oteli tamamen yeni yangın yönetmeliğine uygun hale getirdik. İtfaiye ekipleri geldiğinde iki yangın merdivenini kabul ediyor, spring sistemi yaptırdık bunu da görüyor. Fakat yapı kontrolden gelenler, 'Spring sistemini ve yapılan tadilatları bize onaylatman gerekiyor' diyorlar. Bize, 'Yapı ruhsatı veremiyoruz' diyorlar. Fiziken hazırladığımız binaları prosedür olarak hazırlayamıyoruz. Bu da ek yönetmeliklerin konulmasıyla olacak" diye konuştu.