KARDEMİR'de 200 yeni işçi alınacak

Karabük Demir-Çelik Fabrikaları'na (KARDEMİR) 200 yeni işçi alınacağı açıklandı.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, KARDEMİR'e, 200 yeni işçi alımı yapılacağını açıkladı.

Şahin ve Keskinkılıç, yaptıkları ortak açıklamada, KARDEMİR'de istihdamı güçlendirmeye yönelik adımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, 2023-2025 döneminde yapılan ve planlanan personel alımlarıyla birlikte, son iki yılda KARDEMİR bünyesine kazandırılan çalışan sayısınınbin 424'e ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, 2023 yılında 600 kişinin istihdam edildiği KARDEMİR'de, 2024 yılında 200'ü genel, 200'ü babadan oğula olmak üzere toplam 400 kişinin işe alındığı, 2025 yılında ise babadan oğula kapsamında 150 kişilik alımın gerçekleştirildiği, ayrıca 30 tahmil-tahliye personeli alım sürecinin devam ettiği, bunun yanında 44 engelli vatandaşın da KARDEMİR ailesine katıldığı ifade edildi.

Yaklaşık 3 bin 400 çalışanı bulunan KARDEMİR'de, son iki yılda yapılan alımlar dikkate alındığında mevcut personelin yaklaşık yarısının bu dönemde istihdam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, görüşlerine yer verilen Cem Şahin, KARDEMİR'in Karabük için stratejik öneme sahip olduğunu, istihdam politikalarının yakından takip edildiğini belirtti.

Son iki yılda yapılan alımların Karabük açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkati çeken Şahin, "2023-2025 döneminde yapılan ve planlanan personel alımlarıyla birlikte, bin 400'ün üzerinde hemşehrimiz KARDEMİR'de istihdam edilmiş olacak. Bu durum, üretimle birlikte emeği de önceleyen bir anlayışın göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Yeni yapılacak 200 kişilik işçi alımında, sahada fiilen çalışan emekçilere hem başvuru, hem de aranan şartlar konusunda bazı kolaylıklar sağlandığına vurgu yapan Şahin, "Uzun süredir KARDEMİR'de müteahhit personeli olarak görev yapan çalışanlarımızı önemsiyoruz. Bu kardeşlerimizin kadroya geçiş süreçlerinin desteklenmesi konusunda da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. KARDEMİR yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise KARDEMİR'in yalnızca bir sanayi kuruluşu değil, Karabük'ün sosyal ve ekonomik yapısının temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Son yıllarda gerçekleştirilen personel alımlarının istihdama önemli katkı sağladığını belirten Keskinkılıç, "Engelli alımları, devam eden tahmil-tahliye süreci ve yeni planlanan 200 kişilik alım, KARDEMİR'in istihdamı güçlendiren yaklaşımını ortaya koymaktadır" sözlerine yer verdi.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'dan geldi. KARDEMİR'deki istihdam artışının Karabük açısından büyük önem taşıdığını belirten Salt, açıklamasında, "KARDEMİR, Karabük'ün emeğiyle büyüyen en önemli değerlerinden biridir. Yapılan her istihdam, hem şehrimizin ekonomisine hem de sosyal yapısına doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK