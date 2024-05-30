KARDEMİR'den 1 milyar 588 milyon TL net kar

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir :

"26 bin ton satış ile 30 milyon dolar değerinde ihracat geliri sağlanmıştır"

"Mali mevzuat gereği enflasyon muhasebesinin etkileriyle birlikte finansal verilerimiz incelendiğinde 2023 yılında 51 milyar 621 milyon TL satış geliri, 3 milyar 296 milyon TL FAVÖK ve 1 milyar 588 milyon TL net kar elde edilmiştir"

KARABÜK - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2023 yılında 51 milyar 621 milyon TL satış geliri, 3 milyar 296 milyon TL FAVÖK ve 1 milyar 588 milyon TL net kar elde edildiğini açıkladı.

KARDEMİR 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul'da açılış konuşması yapan İsmail Demir, son çeyrek yüzyılda dünyada benzerine az rastlanan doğa olayları ile karşı karşıya kalındığını, aşırı sıcaklıklar, kuraklık, yangın, sel, deprem ve benzeri afetlerle mücadele edildiğini, temiz su ve gıdaya ulaşımın gittikçe zorlaştığını belirtti.

2019'da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat bildirisinin, iklim krizi ile mücadelenin en önemli yazılı belgesi olarak önlerinde olduğunu, bu bildiriye göre Avrupa'nın 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50-55 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar ise "karbon nötr" olmayı en önemli hedefi olarak ortaya koyduğunu hatırlatan Demir, Cumhurbaşkanlığınca Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu genelgenin Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını ve Ticaret Bakanlığınca da eylem planının yürürlüğe konulduğunu belirten Demir, Türkiye'nin bu önemli düzenlemenin dışında kalmasının söz konusu olmadığını; çimento, alüminyum, gübre, elektrik sektörleri gibi çelik sektörünün de bu yeni düzenlemenin doğrudan etkileyeceği öncelikli sektörler arasında yer aldığını kaydetti.

KARDEMİR'in de Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesini gibi konularında harekete geçme ihtiyacı hissettiğini ve çevre konusunda yapılan yatırımların geçmiş dönemde yapıldığını ve bu süreçte de artarak devam edeceğini belirten Demir, "Bu süreçte üretim kapasitemizi 3,5 milyon ton seviyelerine çıkarmak için kurulması planlanan yeni yüksek fırın yatırımımızın, yeşil çelik hedefine uygun teknolojiyle gerçekleştirilmesi için teknik araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam edam etmekte ve bu konuda dünyada ne ileri, en iyi yöntemleri kullanmakla ilgili kararlılığımız mevcuttur" dedi.

Demir, Çelikhane, Yeni Sürekli Döküm Makinası, Vacuum Degassing, Çubuk Kangal Haddehanesi, Sızıng Block gibi önemli yatırım projelerinin de hızla tamamlanarak, nihai ürün içerisindeki katma değerli ürün miktarı artırılacağını belirtti.

"2023 yılında 142 adet farklı ebat ve tipte yeni ürün üretimi gerçekleşmiştir"

Ar-Ge merkezinin, şirketin rekabet edebilirlik seviyesini artırmak ve sürdürülebilir büyümesine katkı vermek üzere çalışmalarını yürüttüğünü, sanayi alanında araştırma, geliştirme ve teknolojik gelişmeler merkezince takip edildiğini; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları ve firmalar ile iş birliği sağlandığını aktaran İsmail Demir, "Bu çerçevede 2019-2023 döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 24 proje sunulmuştur. Sunulan 11 proje başarılı bir şekilde sonuçlandırılırken, diğer projelerin çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanan projelerimiz otomotiv, savunma ve demiryolu sektörü ile verimlilik artışına ilişkin çalışmaları içermektedir. Geleneksel ürünlerimizin yanı sıra, ithal edilen veya sınırlı sayıda üretimi bulunan katma değeri yüksek ürünleri farklı sektörlerin hizmetine sunmak amacı ile yeni ürün geliştirme çalışmalarına ayrıca önem verilmiştir. Bu kapsamda, 2023 yılında 142 adet farklı ebat ve tipte yeni ürün üretimi gerçekleşmiştir. Mevcut durumda 1 patent başvurumuz devam etmekte olup, 5 patent, 3 faydalı model tescilimiz bulunmaktadır. Yine bu dönemde, şirketimizin organize araştırma ve iş geliştirme ekosisteminden daha fazla yararlanabilmesi için Ostim Teknopark'ta KARDEMİR İleri Teknolojiler Araştırma ve Mühendislik Merkezi kurulmuş ve araştırma geliştirme çalışmalarına başlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"KARDEMİR 2 milyon 320 bin ton net mamul ile üretimlerini artırdı"

Demri, şunları kaydetti:

"KARDEMİR, dünya genelindeki şuanda durağanlığın devam etiğini görmekte, buna rağmen 2023 yılında 2 milyon 400 bin ton civarında ham çelik ve buna bağlı olarak 2 milyon 320 bin ton net mamul ile üretimlerini artırma başarısını göstermiştir. 2023 yılında ana ürünlerimizde yaklaşık 2 milyon 374 bin ton esas ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Asya, Avrupa ve Afrika 2023 yılında ihracat pazarlarımız olurken, Gürcistan, Sırbistan, Romanya Almanya, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Kosova, Slovakya ve Yunanistan'a muhtelif çelik kaliteleri ihraç edilmiş ve yaklaşık 26 bin ton satış ile 30 milyon dolar değerinde ihracat geliri sağlanmıştır."

2023 yılında mesleki ve teknik, yönetsel, kişisel gelişim olmak üzere şirket içi, dışı ve çevrimiçi olarak toplam 301 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirildiğini ve 126 bin 958 saat eğitim verildiğini açıklayan Demir, "İkili Mesleki Eğitim Programı kapsamında Bilgisayarlı Makine İmalatı dalında 14 öğrenci, haddecilik ve izabe dalında16 öğrenci kabul etmiş, Eylül ayı itibari ile eğitimleri başlatılmıştır. Şirketimizde halen 92 öğrenci, ikili meslek eğitimine devam etmektedir. Karabük Üniversitesi ile birlikte 6 farklı üniversitenin 11 farklı programında 52 öğrenci uzun dönem staj uygulamasına alınmış, üniversite öğrencilerinden 188 kişinin yaz dönemi stajı kabul edilerek, eğitimlerine destek verilmiştir" dedi.

"1 milyar 588 milyon TL net kar"

Geçen senenin aksine net borç pozisyonundan net nakit pozisyonuna geçilirken, enflasyon muhasebesinin etkisiyle öz kaynaklarda güçlü büyüme kaydedildiğini ifade eden Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Mali mevzuat gereği enflasyon muhasebesinin etkileriyle birlikte finansal verilerimiz incelendiğinde 2023 yılında 51 milyar 621 milyon TL satış geliri, 3 milyar 296 milyon TL FAVÖK ve 1 milyar 588 milyon TL net kar elde edilmiştir. Geçen senenin aksine net borç pozisyonundan net nakit pozisyonuna geçilirken, enflasyon muhasebesinin etkisiyle öz kaynaklarımızda güçlü büyüme kaydedilmiştir. Yönetimimiz için önemli olan bir hususta şudur: Şirketimizin en önemli kısıtlarından birisi olan lojistik konusunda yüksek liman ve taşıma maliyetleri ve demiryolundaki yetersizlik şirketimizi çözüm arayışlarına itmiştir. Bu nedenle kısa adı KARLİMTAŞ olan KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi kurulmuştur. Bu şirketimiz öncelikli olarak Zonguldak-Karabük arasında olmak üzere daha sonra geniş bir yelpazede faaliyette bulunmak üzere özel demiryolu taşımacılığımızı ve gelecekte de liman işletmeciliğimizi yapacaktır."