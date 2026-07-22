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Kara yollarında durum

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TEM otoyolu, Aydın-Denizli, Aksaray-Nevşehir, Ankara-Konya gibi birçok yolda yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit kapatmaları ve kontrollü geçişler uygulanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük ayağı imalat çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerindeki Yenipazar çıkış kolunda üstyapı çalışması sebebiyle ulaşım Yenipazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Konya yolunun 49-51. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolundan gidiş şeklinde devam ediyor.

Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma açık şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım ve Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Çan yolunun 39-40. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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