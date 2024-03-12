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Karaman'da köylülere tavuk ve horoz dağıtıldı

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Karaman Ziraat Odası, kırsalda yaşamı teşvik etmek amacıyla köylülere düşük fiyattan tavuk ve horoz temin ederek dağıttı. Proje büyük ilgi gördü.

Karaman'da kendi yumurtalarını üretmeleri için köylülere tavuk ve horoz dağıtıldı

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram:

"Kırsalda yaşamı teşvik etmek için bu projeyi yaptık"

KARAMAN - Karaman Ziraat Odası, kırsalda yaşamı teşvik etmek amacıyla yiyecekleri yumurtaları kendilerinin üretmesi için köylülere düşük fiyattan tavuk ve horoz temin ederek dağıttı.

Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, oda olarak kırsalda yaşamı teşvik etmek amacıyla, kendi yiyecekleri yumurtayı üretmeleri için köylülere böyle bir proje hazırladıklarını söyledi. Bayram, "Bu projeyi yaparken köylülerimize aşıları düzenli bir şekilde yapılmış ucuz bir fiyattan yumurta tavuğu ve horoz temini yaptık. Proje köylülerimizden büyük ilgi var. Önümüzdeki günler dede hindi alımıyla ilgili bir çalışmamız olacak. Türkiye'de en büyük sıkıntı, kırsaldan şehirlere göç verilmesinden dolayı köylerdeki üretimin durarak bitmesidir. Şuan köy bakkalında satılan yumurtalar şehirden geliyor. Önceden şehirde yaşayan vatandaşlar yumurta almaya köylere giderdi. Biz yeniden kırsalda yaşamı teşvik etmek için, köylülerimize kendi yumurtasını ve kendi etini üretsin diye bu projeyi yaptık. Projede oldukça başarılı oldu. Bugün temin ettiğimiz 6 bin yumurta tavuğunun dağıtımı yapılıyor" dedi.

Önümüzdeki günlerde projenin devamının geleceğini de belirten Bayram, odaya müracaat eden köylülere tavuk ve horozun tanesinin 150 liradan temin edileceğini sözlerine ekledi.

Tavuklarını alan köylüler ise projenin gayet güzel olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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