Karadeniz Bölgesi'nde Fındık Üreticileri Ürünlerini Kurutmak İçin Sahil Yolunu Kullanıyor

Trabzon'da fındık hasadı sürerken, dik ve eğimli arazi yapısına sahip olan üreticiler, ürünlerini kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu'ndaki alanları tercih ediyor. Üreticiler, hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutuyor ve yağmur etkisiyle fındıkları korumak için önlem alıyor.

KARADENİZ Bölgesi'nde fındık hasadı sürürken, bazı üreticiler ise ürünlerini toplayıp kurutma işlemine geçti. Trabzon'da, dik ve eğimli arazi yapısına sahip bölgede harmana elverişli arazi bulmakta zorlanan üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki TIR parkı, cep ve kaldırımları kullanıyor. Üreticiler, hırsızlık olayları ve yağışa karşı gece gündüz ürünün başında nöbet tutuyor. Sahil kesiminde kurutma işleminin daha hızlı olduğunu belirten Zeynel Aydın, "Köylerimizde arazi bayağı meyilli. Buraya getirip kurutmak daha kolay oluyor. Orada kurutacak alanımız yok" dedi.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındığın hasadı devam ederken, toplama işlemini bitiren üreticiler ise kurutma mesaisine başladı. Trabzon'da, dik ve eğimli arazi yapısı nedeniyle fındığı kurutmak için düz yer bulmakta zorlanan üreticiler, harman için Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor. Sahil boyunca kaldırımlara, TIR parklarına, ceplere serdikleri fındığı kurumaya bırakan üreticiler, hırsızlık olaylarına karşı ise kurdukları çadırlarda ve araçlarında nöbetleşe kalıyor. Üreticiler, kurutma işlemi sırasında yağmur etkili olduğunda ise yanlarında getirdikleri brandayı fındıkların üzerine serip, önlem alıyor.

'ARAZİ MEYİLLİ, BURADA KURUTMAK KOLAY OLUYOR'

Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki TIR parkına kamyonla getirdiği fındığını seren Zeynel Aydın (45), arazilerdeki eğim nedeniyle ürününü kurutacak yer bulamadığını söyledi. Aydın, "Daha erken kurumasını sağlamak için sahil kesimine gelip belediyenin belirlediği yerlere veya kaldırımlara seriyoruz. Fındığı toplaması da kurutması da sıkıntı. Serip kuruduktan sonra toplayıp patosa vuruyoruz, patosa vurduktan sonra kurumasını biraz daha bekliyoruz. Havalar güzel, güneşli giderse 8-10 günde kurutuyoruz. Arazi bayağı meyilli. Buraya getirip kurutmak daha kolay oluyor. Orada kurutacak alanımız yok. İnşallah yağmur yağmaz da bir an önce fındığı kurutup kaldırırız" dedi.

'REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Yağmura ve hırsızlık olaylarına karşı ürünlerinin başında bekleyeceklerini anlatan Aydın, "Yağmur yağar veya çalma durumu olabilir. Daha önce karşılaşmadık ama yine de başında duruyoruz. 10 gün kadar buradayız. Geceleri arabanın içinde 3-4 saatte bir değişmeli olarak bekliyoruz. Çadır kurmuyoruz. Bu sene rekolte bayağı düşük. Önceki yıllarda 1 ton topladığımız yerde bu sene maksimum 700 kilo bekliyoruz. Yarı yarıya düştü. Hava şartlarından olabilir, bu yıl pek verimli değildi" diye konuştu.

'HIRSIZLAR KOL GEZİYOR, BEKLEMEK LAZIM'

Üreticilerden Halil İbrahim Sungur da (64), "Yeri olan da olmayan da getiriyor. Burası transit yol olduğu için yasal olarak buraya fındık dökmemiz yasak. Burası TIR'ları park etme, şoförlerin dinlenme yeridir. Ben de TIR şoförüyüm ve benim yaptığım iş de doğru değil. TIR ve kamyon şoförlerini mağdur ediyoruz. Bence burada kurutmak doğru değil. Fındık toplamak zahmetli ve toplama yevmiyesi 700 TL. Adam verdiği yevmiyeyi alamıyor. Bu sene fındık yarı yarıya düştü. Fındık 2 senedir iyi ürün veriyordu. Normalde bir sene iyi verir, diğer sene vermez. Burada en az 1 hafta veya 10 gün bekleyeceğiz. Gidip gelip kontrol edeceğim. Hırsızlar kol geziyor, beklemek lazım" ifadelerini kullandı.