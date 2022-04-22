Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç- Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle İstanbul ve İzmir yönlerinde 1 şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Giresun-Keşap ayrımı-Dereli-Pınarlar yolunun 31-48. kilometrelerinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma Şehir Merkezi) seviyeli kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tünelin Çankırı-Kastamonu istikametindeki tüp trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametteki tüpten iki yönlü sağlanıyor. Parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan taşıtlar tünele girmeden Ilgaz Dağı üzerine yönlendiriliyor.
Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.