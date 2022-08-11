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"Düğün Dernek" filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi! Görenler telefona sarılıyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Mahmut Çelik, 33 yaşındaki Renault Toros model otomobilini "Düğün Dernek" filminden esinlenerek üstü açık hale getirdi. Bu işlem için 25 bin TL masraf yaptığını belirten Çelik, aracı görenlerin telefona sarıldığını söyledi.

Kozan Sanayi Sitesinde kaporta ustası olan Mahmut Çelik, elektrikçi oğlu ile birlikte 2 yıl önce Düğün Dernek filminden esinlenerek 1989 model Renault Toros model otomobilini üstü açık hale getirdi. Kentin tarihi sokaklarında üstü açık aracı ile gezen Mahmut Çelik, bir çok kişinin fotoğraf çektirmek istediğini belirtti.

'Düğün Dernek' filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi! Görenler telefona sarılıyor

Kendi araçlarını da üstü açık hale getirmek isteyenlerin ilgisi ve sorularıyla karşılaştığını anlatan Çelik, "Hayalim üstü araç sahibi olmaktı. Düğün Dernek filminde gördükten sonra hayalimi gerçekleştirdim. Yaklaşık 25 bin TL civarında masraf ettim. Bu araçlar şu an 60 bin TL civarında. Aracı bu hale getirmek için iki sene önce başladım. Çok kişinin dikkatini çekiyor. Yolda durduranlar oluyor. Sen mi yaptın diyorlar" dedi.

'Düğün Dernek' filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi! Görenler telefona sarılıyor

Şu an arabasının değerinin 100 bin TL civarında olduğunu söyleyen Çelik, "Çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Ayrıca Adana Demirspor'u da severim. Motoru Galatasaray tutkum için sarı yaptım. Şimdi altlarını güçlendirdim. Resim çektirmek isteyen gelin damat aracı için soran oluyor. Gezmek isteyen oluyor. Aylık bakımlarını yapıyorum. Aracıma çocuğum gibi bakıyorum" şeklinde konuştu.

'Düğün Dernek' filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi! Görenler telefona sarılıyor

Aracında arabesk müzik dilemeyi sevdiği için Ferdi Tayfur müzikleri eşliğinde gezen Çelik, "Diğer sürücüler artık sollamıyor, yavaşlayıp fotoğraf çekiyorlar. İlgiden çok memnunum" dedi.

'Düğün Dernek' filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi! Görenler telefona sarılıyor

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Ekonomi

Düğün Dernek Renault Kozan Adana Yaşam Ekonomi Haberler

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