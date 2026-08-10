KAPEKS Kimya halka arzı 12-14 Ağustos'ta, pay başı 94 TL

Madencilik, taş ocakları ve altyapı sektörlerine yönelik ürün ve mühendislik çözümleri sunan KAPEKS Kimya, 12-13-14 Ağustos'ta pay başına 94 lira sabit fiyatla halka arz için talep toplayacak.

Şirketin halka arz sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda 25,1 milyon lira nominal değerli payın satışa sunulacağı belirtildi. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 359 milyon lira, halka açıklık oranının ise yüzde 20,06 olması öngörülüyor.

1996'da Ankara'da kurulan şirketin halka arzı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Halka arz geliri büyüme yatırımlarına yönlendirilecek

Halka arzdan elde edilecek fonun tamamı şirkete kalacak. KAPEKS, gelirin yaklaşık yüzde 40-50'sini yeni üretim tesisi, yatırım fırsatları ve mevcut hatlardaki otomasyon yatırımlarına, yüzde 50-60'ını ise hammadde tedariki ve işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayırmayı planlıyor.

Şirket, yurt içi ve yurt dışında yeni üretim tesisi ve depo yatırımları, şirket satın almaları, kapasite artışı ve ürün geliştirme yatırımlarını da büyüme planları kapsamında değerlendiriyor.

KAPEKS, 2025'te 3,84 milyar lira gelir elde ederken, hasılatının yaklaşık yüzde 16'sını ihracattan sağladı. Şirket, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki tesislerinde ANFO, emülsiyon patlayıcılar, elektriksiz ve elektronik kapsül ile şok tüp üretiminin yanı sıra jeoteknik analiz, patlatma tasarımı, saha izleme ve veri analitiği çözümleri sunuyor.

Şirketin yıllık 28 bin 512 kilometre kapasiteli ilk şok tüp hattında üretim sürerken, 38 bin 800 kilometre ilave kapasite sağlayacak ikinci hat için yatırımlar devam ediyor. İkinci hatta 2026 sonuna kadar üretim denemelerine başlanması hedefleniyor.

KAPEKS, uluslararası faaliyetlerini Liberya ve Özbekistan'daki operasyonlarıyla da sürdürüyor.

"Teknoloji, mühendislik ve insan kaynağını merkeze aldık"

KAPEKS Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kaya, halka arz tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır sivil amaçlı patlayıcı maddeler sektöründe faaliyet gösterdiğini, kariyeri boyunca Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da görev yaptığını söyledi.

Şirketin vizyonunda teknoloji, mühendislik ve insan kaynağının temel unsur olduğunu belirten Kaya, "KAPEKS'in en değerli varlığının yöneticileri ve çalışanları olduğunu biliyoruz." dedi. Kaya, yatırım ve büyümenin süreklilik gerektirdiğini, şirketin yeni yatırımlarını sürdürmeyi hedeflediğini kaydetti.

"15'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

KAPEKS Kimya İcra Kurulu Başkanı Özkan Düzgün de şirketin bu yıl 30'uncu kuruluş yılını kutladığını belirterek, ana üretim tesislerinin Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda bulunduğunu söyledi.

Düzgün, sivil amaçlı patlayıcı maddelerin madenciliğin yanı sıra baraj, metro, kara yolu tünelleri ve hızlı tren projeleri ile çimento ve agrega üretiminde kullanıldığını, şirketin bu alanlarda mühendislik ve teknoloji desteği de sağladığını kaydetti.

Yenilenebilir enerji yatırımları, yarı iletken ve çip teknolojileri, nadir toprak elementleri, değerli metaller ve savunma sanayisindeki gelişmelerin yer altı kaynaklarına olan ihtiyacı artırdığına dikkati çeken Düzgün, madenciliğin sürdürülebilir üretim açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Şirketin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Düzgün, "Yaklaşık 3 kıtada 15'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Satışlarımızın yüzde 15-16'sı şu anda ihracattan oluşuyor." dedi.

Özbekistan'daki yatırımların devam ettiğini belirten Düzgün, Manisa'da yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda tesisleşmeyi planladıklarını, ilerleyen dönemde oluşabilecek fırsatlara bağlı olarak teknoloji ve savunma sanayisi alanlarında da yatırımları değerlendirebileceklerini söyledi.

"Halka arzda ortak satışı olmayacak"

TSKB Sermaye Piyasaları Müdürü Aydın Ünüvar ise şirketin net nakit pozisyonunda bulunduğunu ve katılım endeksi kriterlerini karşıladığını belirterek, halka arzın tamamının sermaye artırımı yoluyla yapılacağını ve ortak satışı olmayacağını vurguladı.

Ünüvar, tahsisatın yüzde 50'sinin yurt içi bireysel, yüzde 25'inin yurt içi kurumsal, yüzde 20'sinin yurt dışı kurumsal ve yüzde 5'inin yüksek başvurulu yatırımcılara ayrıldığını, Ziraat Yatırım tarafından 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA