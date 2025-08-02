Kamu Çerçeve Protokolünde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ işverenle anlaşma sağladı

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen imza törenine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert yer aldı.

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar bası açıklaması gerçekleştirdi.

Burada bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, 7 ay boyunca devam eden sürecin anlaşmayla sona erdiğini dile getirerek, "Yaklaşık 600 bin kamu işçimize ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona geldik ve biraz önce protokolleri imzaladık. İmzaladığımız bu protokollerin önce devletimize, milletimize, kamu işçilerimize hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Yaklaşık 7 aydır sizler de bizleri izliyorsunuz, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu 7 aylık süre içerisinde sendikalarımıza, müzakerelerimizi başarılı bir yönetmeyi gayret ettik. ve bunda da sonuca ulaştık. Burada bizim sosyal diyalog anlayışımızla birlikte değerli arkadaşlarım sendikalarımıza kapımızı her zaman açık tuttuk. Sadece sendikalarımız değil, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz tümüyle bu iletişimi gerçekleşirdik" açıklamasında bulundu.

"Protokolü TÜRK-İŞ'le hem HAK-İŞ'le imzaladık"

Işıkhan, görüşmelerin çok uzun bir zamana yayıldığını ifade ederek, "Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü hem TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcımızla Ramazan Bey'le imzaladık. Hem de HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Bey'le protokolümüzü imzaladık. Protokolümüzün başlı 600 bin kamu işimiz olmak üzere tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi çalışma hayatımızın dinamiğini göz önüne aldığımızda artık bu dosyayı kapattık. Önümüzde memurlarla yapacağımız toplu sözleşme süreci var. İnşallah Ağustos ayı sonunda da onu başarıyla neticelendireceğimize masada neticelendireceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sürece liderliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sürece büyük katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

"Sınırlı bir bütçe doğrultusunda da en üst noktada biz kamu işçilerimize destek verdiğimizi düşünüyorum"

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ konfederasyonlarının 600 bin kamu işçisinin haklarını savunmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Işıkhan, "TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay'a da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir liderlik gösterdi HAK-İŞ Başkanımız Sayın Mahmut Aslan'la birlikte. Çünkü 600 bin işçisinin işçinin hem özlük haklarının hem de ekonomik haklarının savunulması ve dile getirilmesi ve sınırlı olan bir bütçe doğrultusunda da en üst noktada biz kamu işçilerimize bu desteği verdiğimizi düşünüyorum. Bu noktada bizlere çok büyük destekleri oldu" diye konuştu.

"Müzakerelerimiz bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ise "7 aydan beri devam eden 600 bin kamu işçisi adına müzakerelerimiz bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Uzun bir süreç yaşadık. Yaşadığımız süreçlerde sıkıntılarımız oldu mu? Oldu. Masada bir sürü müzakere içerisinde ufak tefek elbette ki bu Kamu Toplu İş Sözleşmelerinde aslında bütün sözleşmelerde bu olur. Tartışılır, müzakere yapılır, en son neticeye gidilir. Biz her zaman basına çıktığımızda da dedik ki bu işi masa başında bitirelim. En güzel toplu iş sözleşmesi masa başında biten toplu iş sözleşmesi dedik. ve sonuçta yine masa başında bitmiş oldu. Bu arada elbette ki biz TÜRK-İŞ olarak eylemler yaptık. Kamu iş yerlerimizde TÜRK-İŞ'in almış olduğu eylem kararlarını uyguladık. Ama sonuç itibariyle bugün bir sonuca gittik. ve dolayısıyla bugün itibariyle 600 bin kamu işsizini ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmelerini imzalamış olduk" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK-İŞ olarak ayrı HAK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzaladık"

İki konfederasyon olarak iki ayrı anlaşma imzaladıklarını dile getiren Ağar, "Tam olmasa da bugünün şartlarında bir yere bir yere geldiğimizden dolayı bugün Bakanımızla birlikte TÜRK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzaladık. HAK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzalandı. İçeriği aynı, metinler aynı. Metinler bire bir aynı. Değişen bir şey yok. Ancak ayrı konfederasyon olmamızdan dolayı böyle yapılması icap ediyordu, böyle yapıldı" bilgilerini paylaştı.

"600 bin kamu işçisinin kamu çerçeve protokolü anlaşmayla sonuçlanmıştır"

Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, "Bugün kamu çalışanlarımızın beklemiş olduğu 600 bin kamu içinin kamu çerçeve protokolü anlaşmayla sonuçlanmıştır. Biz her daim sorumluluklarımızın farkındayız. Sosyal diyaloğa önem veren bir anlayışla geçmişte olduğu gibi bugün aynı süreci dün de ve bugün de başlatmış olduk" dedi.

"600 bin iççinin sorumluluğu vebali bizim omuzlarımızda"

Sert, süreç boyunca hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadıklarını belirterek, "Hiçbir zaman masayı terk etmedik. Elbette ki toplu sözleşme müzakere görüşmelerinde ciddi sıkıntılar ciddi zorluklar karşınıza çıkabilir. Ama masayı terk eden bir taraf anlayışında asla olmadı. Bundan sonraki süreçlerde de böyle. 27 Şubat'ta sunmuş olduğumuz taslağımızı yine burada basın mensupları aracılığıyla bir şey ifade etmeye çalıştık. Dedik ki 'sendikal rekabetin olmadığı, sendikalar kendi arasında rekabet yapmadan bu süreci iyi bir şekilde sonuçlandırmak istiyoruz'. Sadece HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri değil TÜRK-İŞ Konfederasyonu üyeleri de dahil olmak üzere kamuda 600 bin iççinin sorumluluğu vebali bizim omuzlarımızda diyerek bugünlere kadar geldik" diye konuştu.

"Elbette ki yüzde yüz memnuniyet olmuştur diyemeyiz"

Sert, kamu işçisinin beklentilerinin tam manasıyla karşılanmadığını da vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Elbette ki yüzde yüz memnuniyet olmuştur diyemeyiz. Beklentiler yüzde yüz karşılandı diyemeyiz. Ama bugünün şartlarında dünyanın ekonomik anlayışı Türkiye yansıması, Türkiye'deki enflasyon gücünün alım gücünün ne kadar zayıf olduğu bir dönemde çalışanların ne kadar mağduriyet içerisinde yaşadığını hep birlikte görüyoruz. Sosyal medyadan üyelerimizin taleplerini de dikkate alarak güzel bir taslak elbette ki oluşturduk. Ama sonuç itibariyle şu anda anlaşmaya varılmıştır." - ANKARA