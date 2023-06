Kahramanmaraş ve Malatya'da Yataş Bedding desteğiyle yenilenen anne-bebek uyum odaları hizmete girdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Hastanesi'nde ve Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar alan anne-bebek uyum odaları, Yataş Bedding tarafından yenilenerek hizmete açıldı.

Yataş Bedding, geçen yıl El Bebek Gül Bebek Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar" projesini bu yıl deprem bölgesinde sürdürüyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ndeki anne-bebek uyum odası, 6 Şubat'ta meydana gelen "Asrın felaketi" sonrasında hasar alınca, prematüre bebekler ve anneler için harekete geçen Yataş Bedding, El Bebek Gül Bebek Derneğinin işbirliğinde odayı yeniden dizayn etti.

Aylık yatan hasta sayısının ortalama 80 olduğu ve prematüre bebekler için 40 kuvözün yer aldığı hastaneye yönelik yoğun talebin karşılanmasına destek olmak isteyen Yataş Bedding, uyum odasının tüm ihtiyaçlarını karşılayıp yeniledi ve nevresim, battaniye, bebek yatağı ve Juno yeni doğan yatağı gibi uyku ürünlerini de temin etti.

Prematüre bebeklerin gelişimine destekte bulunmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında hazırlıkları tamamlanan oda, törenle hizmete açıldı.

Programda konuşan Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, herkesin sağlıklı ve kaliteli uykuya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Uykuyu tüm yönleriyle sahiplenen bir marka olarak prematüre bebeklere faydalı olmak için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Gündoğdu, yaşama sarılan minik kahramanların uykunun mucizesiyle büyürken onları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Deprem bölgesindeki prematüre bebeklerin hayata travmatik bir başlangıç yaptığını ifade eden Gündoğdu, "Aynı travmayı anneler de yaşıyor. Anne-bebek uyum odasında prematüre bebekler annesi ve ailesi ile yaşayacağı yeni hayata alışırken, anneler ise bebeğin bakımından beslenmesine, emzirmesine kadar her şeyi doğru bir şekilde öğreniyor, lohusalık sendromunu da daha kolay atlatıyor. Bugün açtığımız anne-bebek uyum odası sayesinde deprem bölgesindeki anne ve prematüre bebekler şehir değiştirmek zorunda kalmadan, yaşadıkları bölgelerde birbirlerine uyum göstermeye devam edebilecek." diye konuştu.

El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay da odanın anne ve bebek ilişkisi açısından öneme sahip olduğunu vurguladı.

Okay, "Bölgedeki pek çok erken doğan bebeğin kaldığı, annelerin babaların kucaklarına kavuşturulduğu bir yer burası. Anne-bebek uyum odası da, taburcu olmadan önce anne ile bebeğin burada birkaç gün geçirebilmesinden dolayı çok önemli. Hem bebeğin anneye alışmasını hem de annenin bebeğe bakabilme konusunda kendini daha yeterli hissetmesini sağlıyor. Geçirdiğimiz büyük deprem sonrası pek çok aile, bebeği burada olsa da köylerde ikamet ediyor. Bebeği görmesi, gelmesi ve süt vermesi konularında zorluk yaşıyor. Bu oda hem de buna hizmet edecek. Biz de buna vesile olabildiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Programa, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Çocuk Yeni Doğan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sadık Yurttutan ile hastane yöneticileri katıldı.

Malatya

Malatya'daki anne-bebek uyum odasının açılışı da Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay ve hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleşen törenle yapıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Nuriye Aslı Melekoğlu, büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını, bu felakette bebeklerin de anne karnındayken etkilendiğini anlattı.

Anne-bebek uyum odasıyla çok büyük bir hizmet vereceklerini kaydeden Melekoğlu, "Anne-bebek uyum odasında bebeklerimiz ve annelerimiz için kaliteli bir uyku ile güzel büyümeleri açısından her şey düşünülmüş. Alt değiştirme ünitesinden annelerin rahat edeceği yatağa, bebeklerin rahat edeceği özel tasarlanan yataklara kadar, annelerin her türlü kişisel ihtiyaçlarını da giderebileceği, rahatça bebeklerini emzirebileceği her şey düşünülmüş. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İlknur Okay da "Anne ile bebek yoğun bakım sürecinde ister istemez ayrı kalıyor sonra taburcu olurken birbirlerine de biraz alışmaları gerekiyor. Hem hekimlerimizin, hemşirelerimizin annenin o bebeğe bakabileceğinden de emin olması gerekiyor. Anne bebek uyum odaları o yüzden çok önemli." dedi.

Sermin Gündoğdu ise El Bebek Gül Bebek Derneği ile geçen yıl projeye başladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

'Biz Yataş olarak Türkiye'nin uzman uyku markası olarak 'herkesin sağlıklı ve kaliteli uykuya ihtiyacı var' noktasından yola çıkarak en çok kime dokunabiliriz dediğimizde prematüre bebekleri hayatımızın içine almaya karar verdik. Çünkü prematüre bebekler gelişimlerini tamamlayamadan, hayata erken, biraz dezavantajlı başlayan bebekler. Biz onların hayatına ve annelerin hayatına nasıl katkı sağlayabiliriz diye başladık. İlk etapta bu kuvöz örtüleri, nest yatakları, bizim bu özel juno yataklarımızla (yeni doğan yatağı) başlayan süreç bugün bu anne bebek uyum odalarının yenilenmesine kadar geldi. Projeyi biz sürdürülebilir olması açısından da çok seviyoruz. Bugüne kadar yaklaşık bin bebeğe ve ailesine dokunmuş olduk. Buraya gelip yaptığımız işin neye fayda sağladığını gördüğümüz zaman daha değerli olduğunu ve bunun ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu anlıyoruz."