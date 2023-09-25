Kahramanmaraş'ta Maraş-18 Cevizi Hasat Dönemi Başladı

Kahramanmaraş'ın Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Çağlayancerit Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde üretilen Maraş-18 isimli cevizde hasat dönemi başladı. Yıllık ortalama 20 bin ton rekolte elde edilen ve Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan Maraş-18, İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'ta Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil belgeli 'Maraş-18' cevizinde hasat dönemi başladı. Yıllık ortalama 20 bin ton rekolte elde edilen ve Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan Maraş-18, İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Çağlayancerit Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin kırsal mahallelerinde üretilen Maraş-18 isimli cevizde hasat dönemi başladı. Maraş-18 ismi ile adlandırılan ve dünya üzerinde önemli bir konuma sahip olan cevizler içerisindeki, Kahramanmaraş cevizi literatüre girerek coğrafi işaretli tescilli ürün oldu.

Rakımı 1700 metrelere dayanan yüksek yerlerde, yaylalarda yetişen ağaçlardan toplanan cevizde il genelinde 95 bin 196 dekarlık alanda üretimi yapılıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu yıl ceviz üretiminde yüzde onluk bir artış olduğu ve kayıtlı resmi ceviz bahçelerinden 21 bin 500 ton ceviz rekoltesi beklendiği öğrenildi. İl genelinde açık ve kapalı alanlarda 1 milyon 200 bin ağaçta ceviz üretimi yapılırken ülke ekonomisine ciddi katma değer sunduğu belirtildi.

Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan Maraş-18, Avrupa ve Ortadoğu kıtasındaki bazı ülkelere de ihraç ediliyor.

Onikişubat ilçesi Avcılar mahallesinde hasat dönemi başladı.

Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, "1600 rakımlı bölgede ceviz hasadı yapıyoruz. Tamamı kapama bahçesi. Depremin etkisi bizlere ağır oldu ama bir nebze olsun yüzümüzü ceviz hasadı güldürdü. Ürünlerimiz Maraş-18 denilen birinci kalitedir. Özellikle mahallemizde ceviz üretimi çok yaygın durumda. Tüccarlar geliyor ve ürünlerimizi alıp dünyanın farklı noktalarına ulaştırıyorlar. Ceviz, iç beyazlığı ve tadı ile yüksek rakımlı yerlerde iyi yakalıyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ